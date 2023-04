Buenos días a todos partió este martes 18 de abril con una gran ausencia, al no encontrarse Eduardo Fuentes en la conducción. En vez, Felipe Vidal y María Luisa Godoy fueron los encargados de llevar el programa, mientras que el también presentador de Buenas noches a todos estaba en su casa por un resfriado.

Sin embargo, durante el matinal, María Luisa Godoy dudó sobre la gravedad de la enfermedad de Fuentes, y se contactó con esposa, Andrée Burgat. “Solo piensa que cuando se tuvo que poner la inyección de la influenza, se grabó en un video y lo publicó en Instagram. Eso es un antecedente para que todos estemos alerta“, comentó de entrada esta última.

“Sabes Andrée, vamos a hablar más seguido contigo. Tienes toda la razón“, dijo enseguida María Luisa Godoy. Ante lo que Andrée Burgat, insistió con su desahogo: “Tiene mal manejo del dolor. Ese es el tema. Entonces, ahora tiene la garganta tomadita, entonces claro…”

Por lo que, inmediatamente la conductora del matinal de TVN concluyó que “entonces, todo lo exagera, por ser hijo único“. Y luego, Andrée además agregó que: “Además, mi suegra era una persona que lo regaloneaba profundamente. Piensa que Eduardo no come legumbres, no come lentejas y la mamá solo le daba bistequito con puré“.

“Como que ‘ay’, todo le cuesta”

Aunque Andrée Burgat igualmente comentó que su esposo, dentro de todo, no es tan demandante ni difícil de llevar cuando está enfermo. “Es que hay momentos en el que el buen hijo único igual es autónomo. Entonces, el igual, vive en un mundo de Bilz y Pap“, afirmó.

Más adelante, María Luisa Godoy se refirió a lo poco resistentes que son los hombres, lo que fue secundado por Andrée Burgat. “Claro, es que es como tú, que el otro día andabas enfermas y te mandaron de vuelta ahí. Las mujeres somos así“, explicó.

Tras ello, Andrée Burgat fue consultada sobre si Fuentes se pone pesado cuando está resfriado. “No, pero se queda callado. Como que ‘ay’, todo lo cuesta. Le da como melancolía“, respondió.

“Le dio como un patatús”

Y posteriormente, la también periodista dio a conocer su hipótesis. “Mi teoría es que yo me operé el viernes y yo estuve hasta el domingo en la clínica. Entonces, se tuvo que quedar con los perros, con la hija, con la casa entera, con un paseo de curso. Entonces, yo creo que cuando llegué el domingo… De hecho, lo noté, como rarito“, sostuvo.

“Funcionó regio. Pero yo creo que después le dio como un patatús. Como que con un resfriado colapsan un poco. Es una cosita en la garganta (…) Imagínense que cuando le dio cáncer a la tiroides salió de ahí y dijo ‘la vida me dio una segunda oportunidad’“, añadió.

“¡Le pone color!“, fue el grito que se le escuchó a María Luisa Godoy después del relato de Andrée Burgat. Sin embargo, esta última también destacó las virtudes de su esposo: “La verdad, tiene algo maravilloso. Que es ordenado y hace la cama. Da lo mismo como lo haga, pero es como los niños, uno no les puede decir que está mal hecha, porque no la va a hacer más“.

“Ya, me tengo que ir a una reunión en mi escritorio, porque alguien tiene que trabajar“, adicionó.

El reclamo de Eduardo Fuentes

Finalmente, llegó el turno de Eduardo Fuentes para manifestarse por lo dicho por su esposa. “¿Estás feliz con lo que lograste? Estuve en un momento tremendamente incómodo, yo en mi lecho de muerte (…) Estoy de verdad con mucha tos, tuve fiebre anoche“, aseguró.