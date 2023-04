“Si sufrió de más, no era la idea”: Fabrizio Copano y su chiste sobre Pailita en Viña 2023

Fabrizio Copano hizo hace dos días un análisis sobre su rutina en el Festival de Viña del Mar 2023. Así, el humorista hizo una revisión y realizó varios comentarios acerca de su presentación en la Quinta Vergara. Habló de su encuentro con Gonzalo Valenzuela y de lo que él llama el “Pailitagate”.

Todo partió cuando en Viña 2023, Fabrizio Copano contó el siguiente chiste: “Pailita es como el tierno del género. Han cachado que los demás son como más brígidos. No sé pos, los demás andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás como agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar“, afirmó.

Una broma que provocó la molestia del artista urbano, según personas que pudieron encontrarse con él en ese momento. E incluso, hay versiones que señalan que fue a buscar a Fabrizio Copano al backstage, algo que él al poco rato desmintió con la prensa, al bajarle el perfil al asunto.

Lo que dijo del “Pailitagate”

Y tiempo después, en su análisis de su rutina en Viña 2023, Fabrizio Copano habló del Pailitagate. “Este fue el momento donde más se exaltó la ciudadanía online. Nadie más me lo contó en persona, pero en internet fue como ‘oh, cómo’. Yo una vez estaba en mi Instagram y alguien compartió un meme. Y yo pensé que la gente hueveaba a Pailita no más“, sostuvo.

Luego, el comediante agregó: “Y quizás ahí no hice la pega, de buscar que esto era un tema para él, una cosa que a él le afectaba. Te juro que cachaba esto (con sus dedos muestra que poco) del tema. Vi este meme dos veces quizá, o tres, y asumí que era un chiste muy común. Y por eso lo ocupé“.

“Porque cuando tenía este chiste, que en realidad el chiste original tiene que ver con que Pailita es como el bueno. Porque en el género urbano son todos brígidos y la hueá (…) Todo el mundo cuando le preguntan quien le gusta del género urbano, dicen que Pailita, porque es como con el quedas bien“, añadió.

Y enseguida, prosiguió: “No es violento. Entonces, Pailita es el tierno. Y me faltaba el remate. Y tenía de Pailita, la pistola metralleta y la pistola de agua. Luego tenía otra más que no me acuerdo si lo dije o no, quizás me lo salté. Pero era como ‘lo demás anda con esto y él con esto’. Y ‘los otros agarrándose y él a su mamá’. Esa era toda la matemática que hice“.

“Si sufrió de más, no era la idea”

Más adelante Fabrizio Copano hizo una reflexión y aseguró que “si Pailita sufrió de más, no era la idea. Era huevear con un meme que creí que quedaba como un poco en la nebulosa. Repito con el tema de las intenciones. Como si yo tuviera las intenciones de cagar a Pailita. Y no, yo encuentro bacán a Pailita“.

Y tras ello, el humorista señaló sobre el reggaetonero, que “no lo escucho todos los días, ni voy a fingir que ‘ay, soy joven y escucho Pailita’. Pero sí cacho su volada y está todo bien. Ahora, yo nunca caché bien que lo que pasó. Luego, yo tuve el Valenzuelagate que lo contamos. Pero, luego, me dijeron que Pailita se había enojado mucho“.

“Pero, luego me cambiaron la historia y me mostraron un video de él saliendo diciendo, ‘oye, buena onda, grande Copano, saludos’ (…) A la misma noche me puse a cachar, qué onda Pailita. Y ya caché que estaba como en otras tres peleas más allá. Como que iban pasando otras hueás y otras hueás. Entonces dije, ‘ya bueno, me imagino que este tema ya está solucionado’“, adicionó.

Un artista del género urbano lo interpeló

Minutos después, reveló un encuentro que tuvo con un artista del género urbano, quien lo abordó en su fiesta de celebración. “Se me acercó un joven trapero, en este mismo carrete donde se me acercó Valenzuela. Y me dijo dos cosas que… Yo respeto mucho a este artista, pero me dijo dos cosas, con quedé como ‘mm’“, expuso.

“Una me dijo: ‘dejaste a Marcianeke como drogadicto’. Y yo dije, ‘¿fui yo? ¿Yo hice eso?’. Yo sé que él tiene una historia con la droga y que está mucho mejor. De hecho, lo comento ahí. Pero yo no le dejo como un drogadicto“, agregó.

Y pronto después, Fabrizio Copano comenta el segundo comentario que le dijo esta persona. “Fue (ríe) me dio risa igual. Fue, ‘tenís que tener cuidado con las palabras’. Y yo pensé, igual el género urbano no tiene mucho cuidado con las palabras po. Que lo encuentro bacán. Pero no tienen cuidado con las palabras”, argumentó.

E insistió: “No es como, ‘esto puede generar que ciertas personas crean que cierto estilo de vida es el correcto’. No, dicen lo que se les canta. Yo también. Entonces sípo hueón. Yo creo que es un poco justo. No tengamos cuidado con las palabras si es que somos artistas“.

“Bueno, ya ok, entiendo. Era un lugar súper masivo y qué sé yo. Pero que no sean los del género urbano los que pidan tener cuidado con las palabras“, remató y cerró el tema.