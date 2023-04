“Me pegó en el pecho fuerte”: Fabrizio Copano tuvo tenso encontrón con Gonzalo Valenzuela

Fabrizio Copano reaccionó en Youtube a su rutina del Festival de Viña. Una presentación que generó varias polémicas, con personajes como Gonzalo Valenzuela y Pailita.

Resulta que con el cantante urbano el humorista tuvo un tenso encuentro tras bambalinas, donde éste quiso incluso “golpearlo” por un chiste donde aludía a su progenitora.

En tanto, con el actor, también se vio envuelto en un problema. Uno que ahora desclasificó con lujo de detalles en este inédito registro.

Recordemos que en su show festivalero, el hermano de Nicolás aludió al galán, manifestando de forma irónica que era “tremendo actor”, hecho que no le habría gustado mucho.

Copano y su extraña reunión con Gonzalo Valenzuela

Así, Fabrizio comenzó contando que coincidieron en una fiesta post Quinta Vergara. “De repente llegó Gonzalo Valenzuela, y me felicitó de una manera extraña, puede ser que las copas a esa hora, porque debieron ser las cuatro de la mañana”, dijo.

Y agregó que “me dijo ‘buena’, y me pegó acá, fuerte (en el pecho), quizás sea su forma de ser, porque no lo conozco, pues hay gente que tiene una forma cuando te saluda y te tira buena onda súper física, pensé que quizás me estaba pasando rollos de que el hue*** esté enojado, sino que así felicita”.

“Igual (estaba en la duda) si era buena o mala onda, y me dijo ‘hue*** te fue la raja, te felicito, pero igual me huevi*** y todo'”, añadió.

Posteriormente, el comediante relató que “le dije que era buen actor, y él me dijo ‘no soy hue…’. Dije ‘okey, esto no es buena onda, ¿o sí?’, es difícil leer al maestro, es complicado”.

No obstante, la cosa no quedó ahí, ya que además lo encaró por el chiste sobre la mamá de Pailita: “Él me dijo ‘igual ojo con las cosas que dices, porque el chiste de Pailita no me gustó, porque hay una personita que se puede sentir dañada'”.

Finalmente, Fabrizio Copano expresó sobre su peculiar encuentro con Gonzalo Valenzuela que “le dije ‘me quiero ir, estoy con las personas con las cuales estoy celebrando, sorry, ya estamos’, entendí que tenía un mensaje de paz y solidaridad”.