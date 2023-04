“Me dio mucha rabia”: Eduardo Fuentes no aguantó fuertes imágenes del cáncer de Claudia Conserva

En Buenos días a todos se mostró un adelanto de la serie documental de Claudia Conserva, Brava. Una producción que será transmitida por TVN y en la que será posible observar como la exconductora de Chilevisión, Canal 13 La Red y el mismo canal estatal, enfrenta su cáncer de mamas.

Y uno que se vio fuertemente afectado por esta producción fue Eduardo Fuentes. “Es imposible para cualquier persona que haya estado cerca del cáncer, no sentirse tocado, impactado por este relato, por este testimonio. Que es breve, no. Es cortito, es un adelanto de lo que será esta serie documental llamada Brava“, dijo al comienzo.

Mamá de Eduardo Fuentes y su muerte

Tras ello, contó cómo fue perder a su madre por el cáncer. “Durante mucho tiempo Mari (Godoy), tuve una relación con el cáncer de mucha rabia. Cuando se llevó a mi mamá, me dio mucha rabia. Porque en ese minuto, ¿has cachado cuando uno dice: ‘Siento que me puedo rebelar contra la vida, contra la existencia’?“, expuso.

“Porque me robaron a mi mamá, yo acababa de cumplir 18 años más o menos. Una mujer muy buena que tenía una historia de vida muy potente. Y, sin embargo, a pesar de eso, de que ella había logrado dar vuelta su propia vida, en pos del amor, viene esto. Un golpe devastador. Un cáncer de estómago que es sumamente rápido“, añadió después.

Más adelante, Fuentes contó lo duro que fue ver partir a su mamá. “Y como hijo, fue súper doloroso ver ese deterioro en corto tiempo. A mi mamá le diagnosticaron un cáncer en septiembre y falleció en enero. Y esos cáncer son muy evidentes en lo físico. Yo vi a mi mamá, que era una mujer potente, risueña, alegre, que se fue extinguiendo, que se fue adelgazando, se fue apagando“, afirmó.

“E incluso, tuvo la fortaleza de esperarme que yo llegara para despedirse“, adicionó.

La manera en que Fuentes superó su furia

Posteriormente, el conductor de Buenos días a todos expresó el enojo que tuvo producto de la muerte de su mamá a raíz del cáncer, y explicó como lo superó. “Yo tenía esta sensación de rabia con el cáncer, de pica, de molestia. Y un día alguien me hizo ver algo, que yo se lo pude transmitir a otro amigo, Vicente Pinochet, que la mamá también se enfermó de cáncer“, relató.

Luego, agregó: “La lección que me dio este otro amigo y que de algún modo me hizo reconciliarme con esa experiencia con el cáncer, y fue bueno para cuando a mí me diagnosticaron cáncer. Es que si bien el cáncer es un maldito, pero viene y te avisa: ‘Eduardo, me voy a llevar a tu mamá, me la voy a llevar en tres meses’. Y tienes tres meses para ponerte al día“.

“Para decirle que la amas, que la quieres. Que la adoras. Que le das las gracias, todo eso“, añadió.

“Puede sonar un consuelo, pero sirve”

Y enseguida, Fuentes planteó lo siguiente: “Porque, ¿Cuántas veces uno está distanciado de un ser querido, a veces por pequeñeces, y llega el momento? Y te quedas con la sensación siempre de que no pudiste decirle ‘te amo’. De que no fuiste capaz de hacer esa llamada, de pedir perdón, de ofrecer disculpas. De acercarte“.

“Y te quedas con eso amargo en la garganta para siempre. Yo con mi mamá lo pude hacer. Y si algo le agradezco al cáncer, que es la vuelta que le di, es justamente eso“, prosiguió.

Finalmente, Eduardo Fuentes señaló que “puede sonar a un consuelo, pero sirve. A mi amigo Vicente le sirvió, a mí sirvió y no deja de ser terrible el cáncer. No deja de dar una tristeza profunda. Y daría muchas cosas por estar con mi mamá. Pero la vida es así, sabemos que vamos a morir y no lo enfrentamos como deberíamos“, sostuvo.

“Y Claudia, es lo que está haciendo. Enfrenta con hidalguía, con nobleza, esta lucha contra el cáncer“, cerró.