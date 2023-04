“Uno no puede dejarse caer por comentarios negativos”: Laura de la Fuente habla de la separación de sus padres

El año 2022 fue un año difícil para Laura de la Fuente. La adolescente que es hija del actor Cristián de la Fuente y de la animadora televisiva Angélica Castro, no solo fue baleada en marzo durante una encerrona en Lo Barnechea, sino que también, tuvo que soportar en octubre los efectos de la infidelidad de su padre.

Acerca de las consecuencias de los disparos que recibió en sus piernas, la joven contó en conversación con LUN que está recuperada y que “tengo algunas zonas insensibles y cosas puntuales que no me impiden nada. Me quedan las cicatrices, que lamentablemente no se notan tanto. Y digo lamentablemente por qué no es algo que quiero tapar“.

“Es un episodio que me hizo más fuerte física y emocionalmente. Porque siento que me creció el corazón, porque me sentí capaz y acompañada“, añadió enseguida.

Las consecuencias de la infidelidad de su padre

Más adelante, Laura de la Fuente se refirió a cómo fue enfrentar el efecto mediático de la infidelidad de su padre Cristián de la Fuente, quien besó a otra mujer en México a espaldas de Angélica Castro. “Eso siempre va a afectar. Muchas veces me dejé llevar por los comentarios, pero me enfoco en lo que yo pienso y opino“, afirmó.

“Uno no puedo dejarse caer por comentarios negativos de gente que no nos conoce“, complementó después.

En la ocasión, la joven influencer también se refirió a cómo ha sido estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez siendo hija de dos famosos. “Normalmente olvido ese lado. Cuando conozco a alguien me presente como Laura, y se da muchas otras conversaciones antes de esa (acerca de sus padres)”, sostuvo.

“He podido conocer muy gente muy bacán. Me he hecho amistades muy reales desde que vivo en Chile“, adicionó.

Lo último sobre Cristián de la Fuente y Angélica Castro

Semanas atrás, en el programa Qué te lo digo, Paula Escobar reveló que Angélica Castro y Cristián de la Fuente le pusieron fin de manera definitiva a su romance. Y que incluso, la presentadora televisiva está saliendo con un directivo de una importante fundación chilena.

“Angélica Castro definitivamente dio vuelta la página (…) Cristián de la Fuente, al parecer, estaría simplemente cumpliendo su rol de padre, como corresponde por supuesto. Entre ellos ya no existiría ningún tipo de relación conyugal, marital, etcétera“, aseguró Paula Escobar.

“Me cuentan por ahí que Angélica estaría bien cerca de un alto ejecutivo de Desafío Levantemos Chile (…) Este señor, por ejemplo, llevaría a almorzar a Angélica en helicóptero… ¡Angélica es todo lo que te mereces!”, añadió después.

Finalmente, en ese entonces, Paula Escobar señaló que “el punto es que, Cristián de la Fuente ya no tiene nada con ella (…) Estuvieron juntos en el cumpleaños de Laura de la Fuente… Nada, están conmemorando juntos las fechas familiares importantes, como que tiene que ser, que bueno que así sea”.