“Oye la estafa pa’ mala”: Pancho Saavedra protagoniza hilarante llamada a una televidente en “Tu día”

En la tarde del jueves 13 de abril, Martín Cárcamo reveló que no iba a ser el animador del próximo Festival de Viña del Mar. Y tuvo que pasar tan solo unas horas, para que en Tu día, el matinal conducido por José Luis Repenning y Priscilla Vargas, se diera a conocer quien lo iba a reemplazar: el elegido fue Pancho Saavedra.

Así, en conversación con Priscilla y Repe, Pancho Saavedra expresó que “me toca asumir un desafío muy grande como animador del Festival de Viña del Mar 2024. Y lo haré como en todos mis proyectos: poniendo el corazón al servicio de un equipo, de mi compañera Mari Godoy y del público“.

“Sé lo que significa Viña para todos los chilenos. Y me prepararé más fuerte que nunca para llevar la alegría, las emociones y la fiesta que siempre ha entregado este hermoso festival a toda Latinoamérica“, añadió después.

El chascarro en llamada telefónica

Sin embargo, durante la jornada, también hubo un momento que se puede categorizar como “hilarante”. Y es que una llamada al público, terminó como un chascarro. Fue Repenning el encargado saludar a la persona contactada, y a la que saludó con un: “¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto?“.

Y quien estaba al otro lado de llamada, se trataba de una mujer. “¿Con quién quiere hablar?“, dijo. “Estamos llamando del programa Tu día“, explicó enseguida Repe. Sin embargo, la mujer insistió, “¿Con quién?“, preguntó. “Estamos llamando, soy Jose Luis Repenning del programa Tu día de Canal 13“, aclaró nuevamente el rostro de Canal 13.

No obstante, la reacción de esta mujer fue reírse y decir: “Oye la estafa pa’ mala“. Una situación que provocó la risa de los presentes, e hizo que inmediatamente tanto Priscilla Vargas como Pancho Saavedra, le pidieran que no diera por terminada llamada. “¡Señora, no nos corte, por favor!“, exclamaron.

Incluso, Repenning utilizó la característica voz y risa de Pancho Saavedra para demostrarle que la llamada telefónica no era una broma o una estafa. “Señora, ¿reconoce al Pancho Saavedra? Mire“, le señaló. Y tras ello, Pancho Saavedra dijo: “Señora, mire, soy el Pancho Saavedra. Mire, un, dos, tres (ríe con su típica carcajada), ¿me escucha? ¿Me reconoce?“.

Pero, no funcionó. “Oh, los hueones con tiempo“, contestó la mujer antes de dar por terminada la llamada telefónica. “Señora, no corte. Por favor, no corte. Prenda la tele“, rogó Priscilla Vargas, sin embargo, ya era tarde y su intento de conversación con el público terminó en un chascarro.