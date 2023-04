“Tu carta de Hogwarts llegó“. Con ese sencillo mensaje, HBO Max causó euforia entre los fanáticos de Harry Potter, el joven mago que cautivó al mundo desde 1997 en adelante.

La plataforma de streaming ratificó lo que se venía especulando hace algunas semanas. Harry Potter tendrá su propia serie, la cual promete ser el fiel reflejo y con lujo de detalles, de como se cuenta la historia en los libros.

Si bien no hay mayores detalles al respecto de la serie, lo que se especula es que contará con siete temporadas para cada uno de los libros, y que los protagonistas no serán los mismos de las películas, pese a que no se descarta alguna aparición.

J.K. Rowling, la escritora detrás de la serie, estará como productora ejecutiva de la serie, esto para reflejar lo mejor posible en la pantalla la historia que se contó en los libros.

Cabe recordar que la saga cuenta con siete entregas oficiales: Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe; y Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte.

Las ocho películas se estrenaron hace más de dos décadas, en noviembre de 2001, con el lanzamiento de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, una saga que llegó a su fin, 10 años después, con el estreno de la segunda parte de ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte’.

“Cada temporada será fiel a los libros originales y llevará a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y queridas permanecerán en el centro de la franquicia y estarán disponibles para ver en todo el mundo”, esgrimieron desde HBO Max.