Pamela Leiva sorprendió con fotos en traje de baño y sentida reflexión sobre su cuerpo: “Me gusto así como estoy…”

Durante la jornada de este viernes, Pamela Leiva sorprendió a sus seguidores tras proponer una sincera reflexión sobre su cuerpo.

En concreto, la comediante compartió una serie de fotografías en traje de baño, acompañándolas de un sentido texto.

“Cada una conoce su límite… yo conozco el mío”, comenzó diciendo.

Después, Leiva explicó que tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar, en el que obtuvo ambas gaviotas, le ofrecieron algunas intervenciones quirúrgicas que rechazó.

“Me han ofrecido después de Viña hacerme alguna cirugía estética, operarme los brazos, arreglarme mi poto, hacerme más cintura…”, reveló.

“Pero yo me gusto así como estoy y he dicho a todo que no. Con mi @kine.karenslaibe hacemos algunas cositas para mejorar mi piel, pero las dos encontramos que estoy hermosa y que no necesito más bisturí… por ahora”, explicó.

Para finalizar, explicó que no quiere ser “cínica y decir de estas aguas no beberé”.

“Pero amoras mías, las invito a encontrar el límite de ustedes. Queremos vernos lindas… más no perfectas, porque eso NO existe”, sentenció.

Cabe destacar que en 2009, Pamela Leiva se sometió a una cirugía para bajar de peso: una manga gástrica con la que de 120 pasó a 55 kilos.

