Pailita se sincera sobre el precio que ha pagado por la fama: “No puedes equivocarte porque te hacen pebre”

Pailita se ha convertido en uno de los cantantes más potentes de la música urbana, pues en poco tiempo acarreó masas que hoy lo siguen y admiran.

Y es que el proceso no ha sido nada de fácil para el artistas, todo esto debido a que hay diversos aspectos de su vida personal que cambiaron.

Bajo este contexto, Pailita utilizó su cuenta de Instagram para enregar sinceros detalles sobre su presente.

“Toda mi vida me gustó ser piola, incluso en esta misma cuenta tenía como 300 seguidores, literal nada. Seguía gente que ni me seguía jajaja y esto fue un golpe fuerte igual, porque como toda persona todos necesitamos nuestro espacio y privacidad”, comenzó diciendo.

“Te juzgan como si ellos no se euquivocaran”

El intérprete de Ultra Solo reveló que le ha tocado vivir el lado amargo de ser conocido, ya que la privacidad es compleja.

“Cuando eres conocido pierdes todo eso, me han tocado varias situaciones en las que me desagrada ser famoso, como por ejemplo estar comiendo y que te vayan a invadir sin nisiquiera preguntar, solo te chantan el celular en la cara”, dijo.

“También varias veces me han despertado en el avión pa pedirme saludos, o que por ser una figura pública te idealizan tanto que no puedes equivocarte porque te hacen pebre, en las redes sociales, hay mucha gente con odio y te juzgan como si ellos no se equivocaran”, añadió.

“Puedes hacer miles de cosas buenas y siempre te recalcarán la mala o puedes sacarte 500 fotos y te falto una persona y esa persona te hace cagar, que eres agrandado y bla bla bla, entre otras cosas más que con el tiempo van afectando. Pero uno tiene que ser inteligente y seguir pa adelante”, finalizó.