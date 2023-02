Pailita está soltero: afirman que se terminó la relación entre el cantante y la influencer Skarleth

Fue hace pocos meses que se hizo conocida la relación entre Pailita y la influencer Skarleth. En su momento, fue una noticia que generó bastante revuelo, porque esta joven de 18 años ya tenía pololo, tras previamente haber tenido un romance con el músico puntarenense.

Sin embargo, Skarleth le puso fin a su pololeo e inmediatamente se dio una nueva oportunidad con el autor de Na Na Na. Al anunciar este romance, Pailita afirmó que la iba a “hacer terrible feliz“. Y esta joven influencer, incluso viajó desde Punta Arenas para irse a vivir con el artista del género urbano en Santiago.

En varias ocasiones, Skarleth subió stories y publicaciones en Instagram en las que aparecía en el hogar de Pailita y junto con sus seres más queridos. Sin olvidar, que también era común verla en los conciertos y presentaciones del cantante, donde acostumbraba a subir registros en lugares reservados para la gente VIP.

El fin de su segundo pololeo

No obstante, su regreso y su segunda oportunidad con Pailita no habría llegado a buen puerto. Debido a que, según fuentes del portal Maldita Farándula, fue la misma Skarleth la que confirmó que ya no era polola del músico urbano. Esto luego de encontrársela en una fiesta en Recoleta.

“El pasado sábado unas cercanas a Maldita Farándula fueron de party a una discoteca ubicada en Recoleta, donde se encontraron con Skarleth. Y fue ella misma quien reveló ‘que ya terminó su relación con Pailita y que se encuentra en Santiago sola viviendo en un departamento’“, consignó el medio.

De hecho, como antecedente de esta separación, está el hecho de que Pailita viajó al extranjero, a México, y no invitó a Skarleth. El cantante solo fue con su mamá y sus sobrinos. Y durante el último tiempo, además, esta joven influencer había dejado de aparecer en los shows y registros de las giras del artista por el país.