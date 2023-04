“Es guapo, es súper inteligente”: Sabrina Sosa revela qué tipo de relación tiene con Roberto Cox

Mucho se ha especulado tras los registros en los que aparece Roberto Cox junto a Sabrina Sosa en un hotel. Incluso, se ha rumoreado que puede existir un romance. Sin embargo, el primero en desmentir aquello, fue el propio periodista de Chilevisión, quien contó que conoció a la bailarina argentina en los pasillos del canal.

Mientras que, en Sígueme y te sigo, Sabrina Sosa entrego más detalles sobre el tipo de relación que tiene con Roberto Cox. “Somos amigos hace tiempo. Yo hablo con mis amigos que quizás no trabajan en televisión, ‘uno no puede salir a comer con nadie, porque enseguida después dicen que es tu novio’“, afirmó.

“Y a los hombres no los critican por eso. Pero a las mujeres aún nos siguen criticando si tenés o no un novio cada mes“, añadió.

Más adelante, ante una consulta del panel del programa de farándula de TV+, la modelo argentina se deshizo en elogios hacia el conductor de Chilevisión. “Es guapo, es súper inteligente, tiene mucho tema de conversación. Pero, bueno, es una persona que voy conociendo. No te puedo decir más allá“, sostuvo.

“Es difícil confiar”

Tras ello, la bailarina confirmó que estuvo en la fiesta de cumpleaños de Cox y que le regaló ropa para todo el cuerpo. Además de que indicó que no fue la última en irse del carrete, aunque también aclaró que “cuando me fui quedaba poca gente (…) Si bien no fue la última en irme, ni tampoco me quedé ahí por si acaso (…) Yo me fui y no quedaba tanta gente y no era tan tarde”.

“Así que imposible que haya durado hasta cualquier hora. Ya te dabas cuenta que estaba ahí como terminando”, complementó.

Finalmente, Sabrina Sosa señaló que está “deseosa” de casarse y volver a enamorarse “igual es difícil. Es difícil confiar. Llevo muchos años soltera y también una se acostumbra a ese ritmo de soltera de tener mi tiempo. Yo trabajo un montón, además de que soy mamá. No es tan fácil encontrar pareja cuando ya tenés hijos, porque tenés otros tiempos, no estoy siempre“.