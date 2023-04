Cecilia Bolocco no ha dejado de recibir críticas, luego de que una de sus transmisiones, en las que promociona sus diseños de ropa, dijera que “estar gorda está de moda“. Los cuestionamientos hacia la exMiss Universo no paran de llegar, y recientemente, Patricia Maldonado también arremetió contra ella.

“A la gente gorda no le agrada que se le diga gorda, porque hay un problema detrás de cada persona que tiene obesidad. Y te lo digo, porque yo ya lo dije en este programa: Yo tuve un negocio para gente gordita. Para gente de talla grande“, explicó al comienzo la expanelista de Mucho Gusto en Tal Cual.

“Tú no sabes lo que significa que llegue una mujer, que es linda de cara pero un tanque, la carita preciosa. Y yo le diga, ‘ya, no te preocupes, yo te voy a poner colores bonitos’, ‘ya Patricia, muchas gracias… Yo era delgada’. ‘¿Qué te pasó?’, la pregunta huevona típica que hace uno. ‘Se me mataron mis dos hijas en un accidente aéreo’, tú no sabís…“, añadió.

Tras ello, la también conductora de Las Indomables, hizo una reflexión a raíz de la anécdota que contó. “No hablemos solamente de gula. No hablemos solamente de la gordura por comer. Detrás de cada gordita y gordito existe un algo que pasa. Es como una droga, hay una historia“, afirmó.

Paty Maldonado subió de peso por la inseguridad

Más adelante, la cantante habló de su caso. “Fue la inseguridad. Yo estaba regio, no había subido un gramo durante la pandemia. Ni un problema (…) A finales del 2021 yo decía ‘¿qué va a pasar, hueón? Entre el asalto de Chile, entre la pandemia, no podemos salir, no podemos ir a tal parte, no hay trabajo’“. Y así, empezó a comer chocolate.

Finalmente, sobre la polémica declaración de Cecilia Bolocco, Patricia Maldonado señaló que “yo no tengo nada en contra de ella, por favor. Pero yo creo que una mujer de esos años, si ya cometió el error antes (…) Ten cuidado con el lenguaje“.