Maitén Montenegro fue la protagonista del último episodio de De tú a tú. La actriz y comediante tuvo una cercana y amena conversación con Martín Cárcamo, a quien le habló de su relación con su papá, de sus inicios en la televisión, como también de su viaje a Miami, para reencontrase con sus hijos y grabar allá Sábado Gigante.

Al respecto, la oferta llegó después de muchos años de trabajo en Sábado Gigante en Chile y tras su paso en el Jappening con Ja y en TVN. “Yo estaba en ese momento como jefa de área en Televisión Nacional. Entonces, Mario (Kreutzberger) me conversa de esta posibilidad y nos invita a Jorge (Rebel) y a mí, con la Cata, con toda la familia, a conocer Miami. Que viera si yo me hallaba”, contó.

Su conversación con Jorge Navarrete

Luego, agregó: “Y yo con esa cosa que tengo, que me gusta ser sincera y franca, parto al tiro donde (Jorge) Navarrete y le digo ‘Jorge, tengo la posibilidad de irme a Estados Unidos, por eso vengo a renunciar a Televisión Nacional’. No creo que sea ético ir a conversar. Él hizo algo increíble, ‘a ver’, me dijo, tomó el sobre donde yo llevaba mi renuncia. ‘Ok’, lo metió en la caja fuerte“.

“‘Ok’, me dijo, ‘ahí lo voy a dejar, anda a Miami, ve si te gusta, yo nunca he visto este sobre. Ve lo que pasa contigo allá, si quieres o no y me dices. Y ahí saco el sobre y lo hago. Pero no quemes todas las naves sin saber si te gusta Estados Unidos. Lo encontré increíble de parte de él“, añadió después.

“Quiero estar con ellos, con mis hijos juntos”

Tras ello, relató cómo tomó su decisión. “Fue la primera en ser tomada. Y era fuerte. Y era ‘me voy porque Max está allá y porque quiero estar con ellos, con mis hijos juntos’. Y Jorge (Rebel) tenía su empresa productora, había hecho el programa de Coco Legrand, De lo bueno, Coco. Pero él también hizo su apuesta, y dijo ‘yo te acompaño, nos vamos juntos’“, expuso.

“Yo creo que lo pensé primero que nada como pareja y como madre. Desde ese ángulo, siempre. Pensé que iba a ser más fácil, y lo fue, los primeros tres años trabajábamos re poco. Sábado Gigante se hacía un 60% aquí (Chile) y un 40% allá (Miami, Estados Unidos). Así que fuimos a Disney, paseamos“, complementó.

Más adelante, la primera showoman de Chile valoró el tiempo que pudo disfrutar en familia. “Lo pasamos lindo, bonito, hasta que ya Mario se fue con todo y hasta ahí nomás llegamos. Pero fue más la familia, la vida. El contacto, el reencuentro. Fantástico desde ese punto de vista. Y la confianza de Mario de llevarnos fue enorme“, afirmó.

“A lo mejor fue por los vacíos que mi padre dejó en mi vida”

Y posteriormente, la bailarina planteó el porqué decidió irse tan rápido. “Creo que mi gran decisión de irme a Estados Unidos después estuvo marcada enormemente por el deseo de estar de nuevo con mi hijo Maximiliano. Desde que nos fuimos a Estados Unidos habité a la mujer que soy yo más que nunca. Esa decisión me tomó 16 años, dejar a la artista para ganar a la mujer“, sostuvo.

Finalmente, Maitén Montenegro reflexionó que su viaje a Estados Unidos, para compartir más con su familia, “a lo mejor fue por los vacíos que mi padre dejó en mi vida y el temor de terminar pareciéndome a él“.