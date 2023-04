“La bacteria no la suelta”: Memo Bunke actualiza el complejo estado de salud de esposa

Fue hace seis semanas, que a través de unas preocupantes imágenes, Memo Bunke dio a conocer el complejo estado de salud de su esposa Paola Torres. La pareja del humorista se contagió una bacteria que le ha provocado graves secuelas en su cuerpo, como es el caso de la osteomielitis, que es una infección a los huesos.

“Queridos amigos le informo que mi señora fue intervenida y sufrió mucho dolor. Estará hospitalizada algunos días más. La bacteria se nos ha escapado un poco de las manos, pero saldrá adelante. Gracias los que han pedido por ella y lo seguirán haciendo”, escribió Memo Bunke el 22 de febrero, que fue la primera vez que entregó más detalles del padecimiento de su esposa.

Tras ello, el 5 de marzo, volvió a actualizar sobre el estado de salud de su pareja. “Amigos queridos, primero contar que mi amada y bella esposa, aún se encuentra hospitalizada. A la espera de algunos exámenes que definirán algunas cosas para tener más claro el pronóstico, y fecha de alta…”, señaló el comediante.

Él tampoco se encuentra bien de salud

Además, en aquella ocasión se refirió a su fibrosis pulmonar. “Por otro lado, comentar que al fin me harán mi biopsia que por tanto tiempo habíamos esperado, me hospitalizo mañana para ser intervenido el día martes. No es el mejor de los escenarios, ya que ambos estaremos hospitalizados por separado, pero juntos como siempre”, afirmó.

“Solo les pido buena energía y mucho amor para nosotros para que pronto salgamos de toda esta aventura… Por no decir otra cosa. Gracias a todos, ¡en especial a la familia y amigos que siempre están!“, añadió después.

Finalmente, en la madrugada de este lunes, Memo Bunke expuso que su esposa volvió a ser hospitalizada y que la bacteria aún no es eliminada. “Queridos amigos, mi esposa Paola Torres se encuentra nuevamente hospitalizada. La bacteria no la suelta, será intervenida por una osteomielitis provocada por dicha bacteria”, indicó.

“Favor pedir por ella a quien ustedes crean… Dios, universo, tierra, energía… Todo ayuda en estos momentos. Muchas gracias a todos… ¡Ella no puede hablar!“, cerró.