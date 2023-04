“Han sido histórico”: Más 7.200 personas han inscrito sus candidaturas para “Gran Hermano Chile”

Tras muchos años sin realities, Gran Hermano llega a Chile. Y lo hace de la mano de Chilevisión. Este formato de telerrealidad, que ha tenido un gran éxito en todo el mundo, y especialmente en España, llega al país luego de que las producciones tipo reality hayan dejado de emitirse.

Sin embargo, desde su anuncio, Gran Hermano Chile promete pelear por la cima del rating. Y es que en tan solo cuatro semanas, más de 7.200 personas se han inscrito para participar en este reality. “Ha sido histórico (…) Hemos hecho muchos procesos de selección, pero nunca vi algo así. Es una grata e inesperada sorpresa“, dijo Carlos Valencia, su productor ejecutivo a LUN.

Tras ello, se refirió al perfil de las personas inscritas. “Ha sido un grupo muy variopinto, de todo Chile. De todas las edades. Gente conservadora, liberal, nos ha encantado ver la diversidad graficada en este casting. Yo sabía que podía llegar harta gente, pero es mucho más de lo que suponíamos. Tanto así, que tuvimos que reforzar nuestra área de casting, no estábamos preparados para tanta gente“, explicó.

“Vamos a estar en este proceso todo marzo y abril. A fines de mayo queremos tener cerrado el casting. Necesitamos encontrar los mejores 18 participantes. El programa empezaría en junio o julio“, añadió después.

“Me han llamado harta gente famosa”

Más adelante, Valencia expuso “me han llamado harta gente famosa pidiendo estar y yo le he explicado que este es un reality de gente anónima. Donde nadie más o menos famoso o que haya estado en otro reality puede participar. Hay algunos conocidos en redes sociales, que no son conocidos masivamente. Ellos sí se pueden presentar, se han presentado y están en el proceso“.

Además de que reiteró que lo han llamado mucha gente famosa. “Y no solo para ingresar ellos, sino que también para tratar de ingresar a algún amigo o pariente. A todos les explico lo mismo, que la inscripción es por la página de Chilevisión“, afirmó.

Se va a transmitir 24/7

Posteriormente, el productor ejecutivo de Gran Hermano indicó qué diferencias tendrá con otros realities. “Esto se va a transmitir por la plataforma Pluto 24/7. Ininterrumpido. Esa es una de las primeras diferencias con realities que hemos visto en nuestro país. Que será gente anónima y que no estamos buscando un estereotipo físico. No buscamos solo gente bonita“, sostuvo.

“Queremos gente interesante, entretenida, con opinión, con carácter y que sean diferentes uno del otro físicamente. Además, es un encierro de verdad. Ellos no verán a nadie y es en vivo. La mayoría de los realities en Chile tenía dos o tres semanas de desfase, acá no“, complementó.

Finalmente, Carlos Valencia señaló que “en general vamos a tener gente joven. Entre 18 y 24 años va a estar el grueso de la gente que va a participar. Pero vamos a tener gente entre 40 y 50 años. Y, seguro, alguien de más de 60“.