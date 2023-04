Arturo Longton entregó detalles de complejo momento que atravesó tras su paso por Vértigo: “Te juro que me fui en auto llorando”

Durante la noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia que contó con la participación de Arturo Longton.

En el momento, Arturo habló sobre comentarios que le tocan la fibra, haciendo énfasis en que tiene claro que existen bromas relacionadas con el no tener “trabajo convencional”, pero que hay una cosa en particular que no aguanta que le digan.

“No tengo un pelo de tonto”

Durante la conversación el resto de los invitados, Alejandra Valle, Emilia Daiber y Felipe Ríos, le preguntaron si, de alguna manera, le afecta ese tipo de comentarios.

En ese momento, para ejemplificar, desclasificó una historia, que protagonizó durante el programa Vértigo de Canal 13.

“Que a mi me traten de flojo, me da lo mismo. Pero si tú me dices tonto, para mi eso es ají en el orto. Porque sé que no tengo un pelo de tonto”, explicó en la mesa.

“Dino Gordillo de la nada se tira una talla, dejándome como hueón. Y más encima Yerko Puchento ya me había dejado como hueón… que igual fue como patá en la guata, pero se la dejé pasar… Pero cuando Dino Gordillo me tira esa…”.

“Ese día me fui a Viña y te juro que me fui en auto llorando, poh hueón”, sentenció Arturo Longton.