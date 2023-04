“Tomaba entre cuatro o seis litros diarios”: Kathy Orellana entrega detalles de su alcoholismo

Katherine Orellana volvió a aparecer en la televisión luego de varias meses, para hablar sobre su presente Sígueme y te sigo. En el programa de espectáculos de TV+, la exparticipante de Rojo contó que actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación de la fundación Creeré Chile, donde ha combatido su alcoholismo.

En la ocasión, además de hablar de su experiencia en la comunidad terapéutica, Kathy entregó detalles sobre cómo se encontraba previo a su ingreso. “Yo creo que los últimos 6 u 8 meses, antes de entrar al tratamiento, tomaba todos los días (…) Tomaba vino, porque no me alcanzaba para más. Yo creo que tomaba entre cuatro o seis litros diarios“, afirmó.

“Es que llegas a un punto donde en que ya ni siquiera cachas qué estás consumiendo, ni nada. Lo único que yo quería era beber y dormir (…) Me deterioré tanto… Me sentí con ganas de no seguir viviendo“, añadió después.

“Mi pareja se iba a trabajar y yo me volvía loca”

Tras ello, la cantante manifestó que siempre se sintió acompañada. “Gracias a Dios nunca he estado sola, porque papá Dios siempre ha estado en mi camino, siempre iluminándome. En algún momento de mi alcoholismo, me daba momentos de lucidez para pensar en mis hijos, en mis papás“, sostuvo.

Además, de que la exparticipante de Rojo señaló que vivía con su pololo. “Pero mi pareja se iba a trabajar y yo me volvía loca. Pero siempre en soledad. Nunca fue que iba a un bar o que iba para allá. Siempre en soledad. Cogiendo mucha pena, victimizándome mucho“, expuso.

Finalmente, Kathy Orellana reveló cómo conseguía dinero para vivir financieramente con su adicción. “Gracias a Dios sacaba de una u otra forma. Manipulé mucho para tener lucas. Muchos amigos de televisión también me apoyaron con préstamos de lucas. Es que la manipulación llega un punto en que se va de las manos“, declaró.

“Yo les decía, ‘me siento mal y necesito que me ayudes’ (…) ‘Puta Kathy’, me retaban, pero yo ya no escuchaba. Yo ya no escuchaba nada“, complementó para cerrar.