“Está con un tema”: Kika Silva se lesiona ensayando y habla de Gonzalo Valenzuela

Kika Silva se presentó recientemente en el lanzamiento del perfume Armani Code, realizado en el Museo Interactivo Audiovisual de Las Condes. Y llegó sola, a pesar de que se esperaba que llegara junto a Gonzalo Valenzuela. Sin olvidar, que además de no estar acompañada del actor, presentó lesiones en un dedo y en su espalda.

“Me vine derecho del ensayo y mírame (muestra la mano derecha con los dedos anular y medio vendados) y si te mostrara acá (la espalda) estoy toda vendada“, dijo la modelo en conversación con LUN, refiriéndose a su preparación para el siguiente episodio de Aquí se baila, donde es una de las participantes.

Más adelante, Kika Silva fue consultada acerca del estado de la lesión en su dedo anular. “No sé todavía y no está tan mal. Pero como estamos ensayando, es mejor tenerlo protegido para no pasarlo a llevar. Porque ahí puede ser más grave. Cuando lo tengo así no me duele. No es fractura, en todo caso“, explicó.

Finalmente, a la modelo le preguntaron sobre por qué Gonzalo Valenzuela no había llegado con ella al evento. “Está con un tema y se tuvo que ir a la playa (Laguna de Zapallar), urgente, a su casa allá (…) Así anda. Yo también voy, nos vamos turnando. Pero ahora es difícil porque estoy ensayando. Por ahí me escapo por el día“, cerró

Su romance con Gonzalo Valenzuela

Previamente, en otra conversación con LUN, Kika Silva habló por primera vez de su relación con el actor. “Nos conocíamos de vista. Habíamos hablado un poco en algún evento antes, por estar metidos en el mismo rubro. Pero no nos conocíamos como personas en el fondo. No sabíamos cómo éramos realmente“, afirmó.

“Conocer a Gonzalo fue algo inesperado. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Estoy consciente de eso y hay que vivirlas, escuchar. Él es una persona increíble y yo estoy muy feliz. Me apoya en todo, para este programa de baile igual en lo psicológico”, añadió después.

Por último, acerca el tipo de relación que tienen, Kika Silva señaló en esa ocasión que “yo siempre fui muy abierta con mis temas y si no lo conté antes fue porque una también tiene que vivir las cosas a su tiempo. No andamos escondidos (…) Estamos súper en pareja, estamos pasándola bien, nos acompañamos“.

“Es importante cuando uno encuentra a alguien que saca lo mejor de ti. Y cuando eso pasa, está todo bien“, concluyó.