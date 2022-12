“Mi mamá me lo quitó por mi alcoholismo”: Katherine Orellana revela que no ve a su hijo hace 7 meses

El 14 de diciembre, Katherine Orellana rompió el silencio en conversación con Sígueme y te sigo. La cantante y exparticipante de Rojo fama contra fama, contó que se encuentra en una profunda depresión y que además sufre de alcoholismo. Una situación que además de ocasionarle problemas de salud y económicos, también la ha alejado de su hijo.

He estado súper decaída emocionalmente porque me da pena todo. Cuando uno está con depresión lo único que quiere es estar durmiendo todo el día (…) Yo sé por qué duermo todo el día, no quiero saber nada de nadie, no quiero salir, no quiero trabajar, no quiero cantar, me da miedo escuchar música, cosas así”, contó.

Más adelante, Mauricio Israel le preguntó a Kathy sobre cuál es su motivación para salir adelante. “Es mi hijo, Facundo Israel. Él tiene nueve años y no lo puedo ver“, respondió la cantante, sin poder evitar que se le salieran las lágrimas.

“Mi mamá me lo quitó por mi situación de alcoholismo, era lo mejor para él. Los tribunales estuvieron de acuerdo con ella, porque era lógico. Él está súper bien con su abuelita (…) Mi intención, primero que nada, es recuperarme. He entendido en estos meses que si uno no se ama primero, no puede amar a nadie“, complementó después.



Luego, la exparticipante de Rojo señaló que “el magistrado entregó una resolución. No podía verlo ni estar cerca de él en un lugar público por dos años. Esto fue hace siete meses“.

“Mi hijo es súper resiliente”

Posteriormente, la artista indicó que no tiene relación con su mamá y que se entera de cómo está su hijo a través de su padre. “Mi papá me va contando cosas, sobre cómo está el niño, me manda fotos. Pero en realidad, igual, ¿sabes qué? Honestamente, entiendo todo. Aquí la culpable de todas las hueás… soy yo“, afirmó.

“Gracias a Dios mi hijo es súper resiliente. Es un niño que entiende“, añadió después.

Finalmente, Katherine Orellana hizo una reflexión. “Igual, yo sé que la persona que más te ama es la que más sufre. Pero estas circunstancias se dieron así nomás, no puedo cambiar lo que hice. Lo puedo cambiar ahora. Porque puedo hacer cosas ahora. Quiero recuperarme y estar bien de salud (…) O sea, no quiero cambiar, porque la gente no cambia, mejora“, concluyó.