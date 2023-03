“El cuerpo avisa que hay que parar”: Mauricio Pinilla reveló intenso colapso por estrés

Durante los últimos días han circulado varios rumores sobre el presente y el futuro de Mauricio Pinilla, tanto en su vida personal, como en los medios. Se especuló que se iba a ir a vivir a Estados Unidos y que había renunciado tanto su trabajo como locutor radial, como también que se había desvinculado de TVN.

Sin embargo, su salida del canal estatal fue desmentida por el propio exfutbolista de Universidad de Chile en conversación con ADN. “Me tomé una pequeña pausa, ya que me había puesto muy trabajólico. Me había dejado un poquito de lado a mí, un poquito de lado a la familia. Era un momento de hacer un break“, contó.

“El cuerpo avisa que hay que parar un poquito. Y me tomé unos días de descanso para poder retomar con todo a contar de la próxima semana“, añadió.

El presente de Pinilla

Mauricio Pinilla también habló de su presente televisivo con ADN en la presentación de la parrilla programática del canal estatal. “TVN es mi casa, y lo ha sido siempre. Desde que me inicié en los medios de comunicación, fue el primer canal en el que firmé contrato. Así que estoy súper agradecido de toda la gente que ha confiado en mí, que me ha dado la posibilidad de hacer un montón de cosas”, dijo al comienzo.

“Me tocó animar este evento el año pasado también, así que feliz de poder seguir acá. De poder seguir desarrollándome ahora en el área deportiva, en la que tenemos muchísimos eventos que se vienen este año. Así que estamos trabajando a full, sobre en Santiago 2023″, complementó después.

Tras ello, comentó que todos los esfuerzos están en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Por ahora no tenemos tiempo para nada, porque el área deportiva está colapsada. Tenemos muchos eventos, sobre todo Santiago 2023. Y estamos full trabajando en eso junto a Cristián Arriagada, Pedro Carcuro, Gustavo Huerta, Fernando Tapia, Ivette y Vero Bianchi también que va a estar junto a nosotros”, explicó.

“Así que, tenemos muchísima pega para hacer. Somos poquita gente para transmisiones de 12 horas diarias más o menos. Entonces tenemos harta pega ahí, estamos enfocados 100% en eso. Todavía no hemos conversado sobre lo que se pueda venir a futuro“, adicionó.

La salud mental de Mauricio

Además, el futbolista desmintió aquello que se especulaba que podía llegar a Canal 13. “Yo tengo contrato con TVN y esta es mi casa la verdad. De repente, cuando uno desaparece un poco de la pantalla… Me tomé unos días de descanso, estaba un poquito colapsado con tanto trabajo. Me puse muy trabajólico. Me había dejado de lado hasta a mí mismo”, aseguró.

Y abordó su colapso: “Necesitaba hacer un break. Hacer una paradita y descansar unos días, y enfocarme 100% nuevamente en lo que son mis proyectos televisivos. Mis proyectos comunicacionales, y también pasar más con mi familia”.

Por último, Mauricio Pinilla reflexionó sobre la salud mental en Chile. “Tiene que ser un tema de país también. Yo creo que la salud mental es súper importante. A veces uno la deja pasar, no le hace caso al cuerpo, no le hace caso a la cabeza y termina en cosas peores. La verdad es que tuve la capacidad de decir, ‘este es el momento de parar, el momento de hacer un break’, y me tocó en este momento”, sostuvo.

“Estoy feliz, estoy contento. Y creo que me hizo súper bien tomarme unos días y empezar a retomar la próxima semana con todo el área deportiva. Yo vengo recargado”, cerró antes de irse.