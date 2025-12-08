“Decisiones tribuneras y manipuladas”: PF de Arturo Vidal destroza a Fernando Ortiz tras nuevo fracaso de Colo Colo

Colo Colo cerró una temporada para el olvido en su centenario. Este domingo, los albos cayeron por 2-1 ante Audax Italiano en la última fecha del Campeonato Nacional 2025, resultado que los dejó fuera de la próxima Copa Sudamericana.

La nueva derrota del “Cacique” desató una ola de críticas contra los jugadores y el técnico Fernando Ortiz, quien recibió un contundente mensaje por parte del preparador físico personal de Arturo Vidal, Juan Ramírez.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el profesional con recorrido en Colo Colo y Universidad de Chile escribió: “Cuando no se respeta al jugador tomando decisiones tribuneras y manipuladas, cuando el discurso es populista para agraciarse con los hinchas no hay otro resultado que las manos vacías. Lamentablemente pero así fue en todos lados…“.

Luego, en una segunda historia, Ramírez compartió una imagen junto a Esteban Pavez y agregó: “Respeto toda la vida capitán”.

Ambos mensajes hacen alusión a las tensas situaciones que vivió Ortiz con algunos referentes de Colo Colo. Mientras a Pavez lo dejó afuera de varias nóminas, a Vidal lo terminó relegando al banco de suplentes en los últimos partidos.

