Yamila Reyna ha tenido días difíciles debido a que empezó a circular el rumor de que había vuelto con Diego Sánchez. A raíz de esto, la conductora de TVN fue blanco del ataque de muchas mujeres. Y aunque, la actriz argentina desmintió que se había reconciliado con el guardameta, no ha parado de recibir mensajes en su contra.

A través de su cuenta en Instagram, Yamila Reyna realizó un descargo al respecto. “En este último tiempo se ha hablado mucho de mi vida personal, y yo entiendo que al ser una persona pública debo aceptar que así sea, es parte del juego. Pero quiero decirles que una cosa es la opinión y otra muy distinta es la violencia“, sostuvo.

“Violencia que he recibido lamentablemente en su mayoría de parte de mujeres“, añadió.

“Somos las primeras en disparar sin descaro”

Minuto después hizo una reflexión sobre su caso y el Día de la Mujer. “Me impresiona, porque el 8M salimos todas a las calles a pelear por nuestros derechos. Salimos marchando y gritando para exigir respeto y para lograr más unidad. Pero lo que he vivido el último tiempo, es algo totalmente opuesto. A la hora de que una mujer piensa diferente a otra, somos las primeras en disparar sin descaro“, planteó.

Más adelante, la conductora de TVN expuso que “a mí me ofendieron, me juzgaron y me violentaron con miles de mensajes hasta el día de hoy. Y lo peor sin saber lo que realmente yo estaba viviendo, opinando desde la ignorancia por el solo hecho de atacar“.

“Ojalá aprendan a respetar”

Y posteriormente, les informó que está soltera. “Hoy quiero decirles a esas mujeres, que yo me separé hace un tiempo. Viviendo un proceso muy doloroso como seguramente muchas de ellas han vivido alguna vez. Y si nunca hablé del tema fue por respeto a su familia y a sus hijos. Mi silencio, sin embargo, abrió una puerta al maltrato y la descalificación de mujeres que ni siquiera me conocen“, aclaró.

“Me pregunto: ¿Quién tiene la vida perfecta para juzgar a otro en sus elecciones? ¿Qué les da derecho para criticar? Y hoy reflexiono, ¿qué van a decir todas las que me acusaron y me violentaron asumiendo algo que nunca fue real? Y ¿qué tendría que hacer yo? ¿Violentarlas de la misma manera que lo hicieron conmigo?”, adicionó.

Finalmente, Yamila Reyna señaló que “ojalá aprendan a respetar y entender que no está bueno atacarnos entre mujeres. Y menos juzgar a otro, porque no sabes las batallas que puede estar viviendo. Más amor y más respeto“.