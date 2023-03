Todo partió tras la publicación en Instagram del mesero del bar donde Ignacio Lastra y Mario Ortega fueron con otros amigos a pasarla bien y tomarse unos tragos. Este trabajador del local Barbazul acusó que los dos exchicos reality se fueron sin pagar la cuenta, lo que ocasionó críticas y ataques hacia esta dupla.

“Como muchos saben yo trabajo en el Barbazul de Ñuñoa. El día de hoy nos tocó atender al Ignacio Lastra y a Mario Ortega los cuales se fueron sin pagar. Dejando una cuenta impaga de la que nos hicieron pagar a nosotros como responsables de la mesa“, denunció el mesero del bar.

Sin embargo, fue la cuenta en Instagram del mismo Barbazul, la que poco después dio a conocer que ambos volvieron al bar para pagar los $140.100 que debían. “Ignacio Lastra volvió señores. Porque a veces la pasamos tan bien en Barbazul que olvidamos la vida. Y aprovechó de venir por otra cervecita“, expuso.

Además, de que el bar desmintió a su garzón. “En Barbazul cuidamos a nuestro equipo. En ningún caso ellos pagan la cuenta de los clientes que se van sin cancelar su consumo. Esto pasa muy pocas ocasiones en nuestros bares y casi siempre los clientes vuelven al otro día. Estamos revisando y trabajando internamente con nuestro equipo lo sucedido”, indicó.

El comunicado de los exchicos reality

No obstante, el mal rato y los ataques recibidos, motivaron a Mario Ortega e Ignacio Lastra a explicarse y desahogarse a través de un comunicado. “Hemos decidido hacer este comunicado para, de alguna manera, saldar todas las dudas que hay al respecto y también para terminar con todas las especulaciones que hay. Que lamentablemente, es súper fácil tirar la piedra y esconder la mano“, afirmó Super Mario.

Luego, el exchico reality agregó: “Y peor aún, juzgar sin saber, ni siquiera indagar un poquito como fueron las circunstancias. Lo peor de todo es que esto ya pasa a mayores y empiezan a insultar. Y no solo a nosotros, sino que también a personas cercanas y eso no puede ser”.

“Así, que nos vemos en la obligación de calmar las aguas y es necesario que nosotros respondamos al respecto. Vamos a contextualizar un poco la situación en cómo ocurrieron“, añadió después.

Tras ello, Mario contó lo que ocurrió esa noche. “Y esto fue un día sábado en la noche en el Barbazul de plaza Ñuñoa. Nos juntamos ocho amigos, no éramos dos, porque lamentablemente las personas no tienen un CI más elevado para determinar que “ah, solo estuvieron dos’. Éramos más personas, éramos ocho aproximadamente”, aseguró.

“Yo me fui muy temprano. Me tomé una bebida y me fui. Y ustedes saben que muchas veces a los meseros les complica que uno divida las cuentas en distintas boletas, entonces yo le dije a Ignacio, ‘me voy a retirar, ‘¿puedes tú pagar mi cuenta, por favor te lo pido?’ Y que no era mucho, una bebida y un aperol creo, y el Ignacio me dijo ‘que no hay ningún problema, ándate nomás’“, complementó.

“Yo juré de guata que había pagado la cuenta”

Más adelante, Super Mario relató cuando se dio cuenta de la funa. “Resulta que después en la noche, durmiendo, al otro día me di cuenta que tenía todo mi Instagram lleno de mensajes, que estaba etiquetado en distintas partes. Veo el mensaje madre, donde se origina todo y resulta que había un joven que era mesero del local que organizó una funa, en el cual no había cancelado la cuenta“, contó.

“Yo me comunico con Ignacio y efectivamente, lamentablemente, ocurrió eso. Pero no fue la intención de que, ‘ah, vamos a consumir y nos vamos a ir de ahí’“, sostuvo.

“Yo juré de guata que había pagado la cuenta. Incluso nos fuimos despidiendo de todo el mundo. No sacamos fotos como siempre en los bares, y nos fuimos. Al otro día, a mí se me quedó el celular en la casa de un amigo, así que cuando pasé temprano me di cuenta que tenía igual una funa“, interrumpió Lastra.

“Y yo dije, ‘¿qué es esto? ¿De dónde salió esto?’. Y me meto al Instagram del Barbazul, para ir. Resulta que salía en la página que abrían a las seis de la tarde. Me meto al Instagram de a persona que había hecho la funa para ver si me había escrito algo y no había escrito nada“, adicionó.

“Tenemos buena relación con Barbazul”

Y posteriormente, explicó que “yo le mandé un mensaje y le dije, ‘oye master, ¿qué pasa, hueón? Sorry, no fue la mala intención. Te lo juro, quiero ir a pagar y ver qué es esto’. Pero sentía que una funa es realmente desmedida, porque a nosotros igual nos conocen. Nosotros tenemos buena relación con Barbazul”.

Finalmente, Mario Ortego arremetió contra el garzón. “En la declaración que hace el joven, dice que ellos tuvieron que pagar la cuenta. Barbazul emitió un comunicado diciendo que jamás ellos hacen pagar las cuentas a sus empleados, así que primero, es mentira“, sostuvo.

“Segundo, porque a las personas les encanta hacerse las víctimas. Este joven habló por interno, se disculpó y dijo que ‘disculpa, porque era la única forma que tenía de comunicarse con nosotros’. Mentira, porque si él tenía los Instagram y nos etiquetó, mínimo podría haberse comunicado o con Ignacio o conmigo por interno, y haber solucionado esto de una manera en buena lead”, añadió.

Por último, Mario Ortega, señaló que “el joven dijo que ‘no fue mi intención toda la repercusión que tuvo’. Mentira, porque pone abajo ‘difundan’. O sea que él tenía totalmente la intención de que esto se masificara. Y realmente no actuó de buena lead“.