Ignacio Lastra recordó su accidente con imagen de su auto incendiado

Fue en agosto de 2017 cuando Ignacio Lastra sufrió un grave accidente en su auto. El ex chico reality resultó con el 90% de su cuerpo quemado; no obstante, logró sobrevivir y reconstruir su vida.

En esta línea, Lastra compartió en sus redes sociales una imagen junto al vehículo con el que tuvo el accidente junto a su expareja, Julia Fernandes.

“ La vida da segundas oportunidades”, escribió Ignacio Lastra en la foto con la estructura del auto quemado sobre una rampa.

Hay que señalar que, tras años de rehabilitación, Ignacio volvió al modelaje hace un año para posar para una marca de retail. “Nunca pensé en modelar. Para mí esa etapa estaba cerrada. Según mi idea yo no cumplía con los requisitos. Para mí no fue fácil pensar en volver a trabajar después de un accidente como el que tuve”, dijo entonces el modelo de 31 años. En tanto, a fines del año pasado Lastra se reencontró con Julia Fernandes, quien vivió junto a él el accidente y fue su pareja por un tiempo. “Seguimos siendo pareja mientras estaba en la clínica, pero después con el tiempo la relación se acabó. Teníamos que tomar caminos distintos”, explicaron.

“Las relaciones terminan por algo, pero nunca peleados por el accidente. Pasó lo del accidente, que tenía que pasar, y yo tengo una vida nueva. La vida es tan corta que no da para rencores”, dijo Lastra tras el reencuentro.

Hay que recordar que el accidente automovilístico dejó al ex integrante de Doble Tentación en estado grave. El fuego no sólo afectó su piel sino que además implicó parte importante de sus pulmones. No obstante, gracias a su rehabilitación física y optimismo el modelo ha logrado recuperarse de las secuelas que le dejó el accidente.