Fue hace unos días que surgió el rumor de Ignacia Michelson y Matías Muñoz (Marcianeke) le habían puesto fin a su relación. Sin embargo, fue la misma DJ e influencer chilena la que descartó aquello. Además de que contó que actualmente viven juntos en su departamento y que su relación “es súper liberal”.

No obstante, fue conversación con LUN, que Ignacia Michelson reveló que recientemente empezaron a pololear. “Mati me dijo ‘oye Nacha, estoy aburrido de que andemos leseando así, ¿no quieres pololear conmigo?’ Le dije que sí, obvio. Desde ahí no nos hemos separado. Él vive en mi departamento y tiene la ropa acá“, expuso.

Luego, la influencer, además añadió que “nos llevamos muy bien. Ni siquiera hemos tenido una mínima pelea. Los dos somos relajados, entonces todo ha salido bien“.

“Yo soy mayor que él, sé un poco más de la vida”

Más adelante, se refirió a los comentarios en los que se infiere, que ella le “ha hecho bien” a Marcianeke. “Él también ha puesto mucho de su parte. Yo soy mayor que él, sé un poco más de la vida. Le voy diciendo mi perspectiva y cómo llevar las cosas. Creo que le ha servido“, afirmó.

“Siento que él ha tomado mis consejos y conectado súper bien. No puedo decir más porque él también me hace súper bien y sumamente feliz. Es algo para los dos lados“, complementó enseguida.

Tras ello, la influencer se refirió a la filtración de unas fotografías en las que aparece Marcianeke en un contexto amoroso con otra mujer. “Eso fue antes de la Gala. Cómo le voy a pedir fidelidad al Mati si ni siquiera teníamos algo formal“, sostuvo.

“Soy una mujer liberal”

Posteriormente, comentó sobre si su relación pasará a ser más exclusiva a nivel afectivo, amoroso y sexual. “Pienso muy diferente a Chile. Soy una mujer liberal. Es complicado porque en un momento de libertad uno empieza a querer más a la persona, te pones un poco más intensa y llega la posesión de la persona“, manifestó.

“Pero es un tema que vamos a hablar ahora. Estoy bien con él y ya. Nuestra relación es un tema de nosotros“, adicionó.

Finalmente, se le preguntó a Ignacia Michelson acerca si sus padres conocen a Marcianeke. “No, todavía no. Al principio no iba a traer a un ‘amigonovio’ a mi casa. Pero ahora la cosa se puso más formal y obvio lo voy a llevar cuando ellos me inviten a cenar“, contestó.