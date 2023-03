“Calladitos mejor”: Christian Ocaranza revela que desde Rojo le pidieron no hablar de su homosexualidad en público

El icónico bailarín de la primera generación de Rojo de TVN, Christian Ocaranza, entregó detalles de su paso por el programa de talentos, todo esto bajo su paso por Historias fuera del clóset, espacio que se transmite por Instagram.

En el momento, Ocaranza abordó cómo se vio obligado a esconder su homosexualidad durante su paso por la casa televisiva.

“En Rojo a nosotros nos decían ‘no importa lo que hagan en la cama, mientras no lo publiquen, no hay problema’”, dijo según consignó el portal Página 7, para luego agregar que el programa “no nos prohibió, pero nos decían ‘calladitos mejor… mejor no toquemos el tema’”.

Durante la entrevista, comentó que “sí ponían a Mario Guerrero con la Maura (Rivera), que tuvieran relaciones y eso lo podían mostrar, pero ¿por qué no ponían a otro cabro que le gustaba otro niñito? No, eso no”.

“Yo siempre fui muy amigo de Nelson (Mauricio Pacheco, también bailarín en el programa de TVN), él siempre estaba con el perro chihuahua y vestido de rosado. Nos paseábamos por el mall y nos decían: ‘¿cómo te vas a pasear con el Nelson para allá’?”, añadió Christian Ocaranza.

Además, el artista explicó que el programa le impedía “hacer eventos o animar en discos gay. No querían saber que estábamos metidos ahí. Al ser ‘conocido’, uno andaba con cuidado de que te fueran a ver en ese tiempo en Búnker”.