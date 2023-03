Adriana Barrientos y su tajante advertencia a Cristián de la Fuente: "No te lo mando a decir con nadie..."

El potente mensaje de Barrientos

“Yo soy una persona que tiene valores, no soy una mina cualquiera que anda por ahí por la vida y como soy una persona decente merezco respeto” sumó causando expectación.

“Que el señor Cristián de la Fuente no me venga a faltar el respeto ni mucho menos a bloquearme en Instagram cuando yo he sido la persona más decente con la que se ha topado en su vida”, agregó.

Luego, para terminar con sus dichos, aprovechó de enviar un mensaje si tapujos.

“Si tú a mí me recuerdas que soy una rota bloquéandome, me voy a acordar que soy rota y si mañana no está solucionado, me voy a comportar como una ordinaria”, sentenció.