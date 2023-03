“No voy a dejar que lo apunten con el dedo”: Rafael Araneda se quiebra al hablar de su hijo de origen haitiano

Una hora de desahogo y emociones protagonizó Rafael Araneda en su entrevista en Buenos noches a todos. En conversación con Eduardo Fuentes, el exconductor de TVN habló de su matrimonio con Marcela Vacarezza y de la adopción de su hijo Benjamín, un niño de origen haitiano. Además de que, al hablar sobre este último, también reflexionó sobre la inmigración.

“Todos hablan de lo dura que ha sido la inmigración para Chile. Porque con todo el respeto que tengo por todos los inmigrantes que trabajan, que son buenas personas, que le hacen bien a nuestro país y nuestro país los necesita“, dijo Rafael Araneda al comienzo.

“Por todos los inmigrantes que estamos en Estados Unidos, que hacemos bien a Estados Unidos, que pagamos nuestros impuestos. Yo también soy inmigrante y he sido un inmigrante en México también, y nunca le hice mal al estado mexicano ni a la policía le puse en peligro, a nadie. Y lo mismo con Estados Unidos. Yo soy inmigrante. Y ser inmigrante es duro“, añadió después.

“Quiero que sea orgullosamente de color”

Más adelante, el exconductor de TVN se refirió a su hijo haitiano-chileno Benjamín. “Entiendo que a la gente les duela que lleguen inmigrantes que no tienen el objetivo de aportar. Pero a mí la inmigración me dio uno de los regalos más grandes de la vida. Y no voy a calificarlo, qué pasó con esa madre, con ese padre. No puedo“, afirmó.

Posteriormente, Araneda profundizó en cómo la adopción de su hijo le dio una nueva perspectiva acerca del fenómeno migratorio. “Yo conozco la inmigración donde una empresa mexicana me lleva a su país, una de América me lleva a su país. Pero también conozco la inmigración desde ese niño, que no tenía nada. Entonces, no es tan simple el tema“, sostuvo.

Por último, sobre su hijo haitiano-chileno, el exanimador del Festival del Viña del Mar, señaló que “para mí en la vida es un tipo maravilloso mi Benjamín, que yo no voy a dejar que lo apunten con el dedo. Voy a ser un león, un perro. Quiero que sea orgullosamente de color, orgullosamente haitiano porque es su origen y orgullosamente chileno“.

“Fui penca con ella”

Durante su entrevista con Eduardo Fuentes, Rafael Araneda también habló de su matrimonio con Marcela Vacarezza. En la ocasión, contó que llevan juntos “más de 22 años. Además, nosotros pololeamos antes de casarnos. Ella me puso la pistola al pecho y ahí empezamos a pololear. Pero anduvimos, todas estas cosas a las que uno le pone nombre, un par de años, un año y medio“.

Tras ello, el presentador televisivo comentó los momentos complejos que vivieron como pareja. “La dificultad se la pone uno, de puro tonto. Porque uno empieza a comprar ciertas cosas de la tele, de los medios. Y yo tenía una persona que me orientaba en lo que tenía que hacer yo, porque yo era más chico… ‘Tú tienes que seguir siendo soltero’, pero en un momento empieza a comprar cosas que incomprables“, aseguró.

“Y yo creo que todos en la tele, ponemos nuestro ego antes de que lo que somos. Y cometemos errores. Y yo creo que en esa época cometí errores. Como que lo tenía para callado y andaba con la Marcela, en vez decir a los cuatro vientos, ‘somos inmensamente felices’. Me comporté mal, creo yo. No fui consecuente con Rafael Luis Araneda Maturana”, complementó.

Finalmente, acerca de su relación Marcela Vacarezza, Rafael Araneda expresó que “hoy me arrepiento de haber sido inconsecuente. Siempre lo he dicho, no tengo ningún empacho en reconocerlo. Fui bien penca con ella. Ella se merecía mucho más, mucho mayor reconocimiento en ese momento. ‘Sí, yo ando con ella, ¿y? Feliz’, lo hice tarde. Pero lo hice… Pero estuve mal“.