Rafael Araneda reaparece tras su complejo accidente: “¡Estoy con moretones pero entero!”

Luego de dos semanas de haber sufrido un grave accidente en Miami, Rafael Araneda regresó a las redes sociales.

En concreto, el animador reapareció en su cuenta de Instagram, explicando que: “Muchas gracias por su cariño y buenos deseos!!! Ustedes con su energía positiva y preocupación han influido en mi recuperación sin lugar a dudas. Los quiero mucho!!!”.

Asimismo, Rafael, quien lleva unos años viviendo en Estados Unidos, aprovechó su recuperación para confirmar su regreso a la animación del programa “Enamorándonos”, que pertenece a la cadena Univisión.

“Me siento bastante mejor, las piernas ya me empezaron a responder perfecto desde el fin de semana. Los mareos han disminuido porque me están haciendo una terapia para ello… ¡Estoy entero! Lleno de moretones pero entero”, declaró el animador según consignó el medio La Opinión.

El accidente de Rafael Araneda

Rafael Araneda salió a andar en bicicleta como cualquier otro día. Pero mientras paseaba por Weston, Florida, donde vive con Marcela Vacarezza y su familia, el animador fue atropellado y quedó inconciente.

La primera en enterarse fue su esposa, que recibió un llamado cerca de las 12:30. “Cuando recuperó la conciencia me llamó él. Me dijo que lo habían atropellado y que me iba a pasar a una señora que estaba a su lado. Ella me contó más y partí para allá. Él no se acuerda que me llamó”, relató Vacarezza a Las Últimas Noticias.

La testigo, que vio todo el accidente, le contó a la animadora que un sujeto se pasó un disco Pare saliendo de unos locales comerciales, golpeando a Araneda con su auto.

Marcela Vacarezza: “Gracias a Dios andaba con casco”

La misma testigo aseguró que Araneda voló tras el golpe.

“Gracias a Dios andaba con casco, si no, no la contamos. Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas. pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada”, recuerda Vacarezza.