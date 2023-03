Patricia Maldonado revela que empezó a tener sordera: “La vejez es una enfermedad de m…”

A sus 72 años, Patricia Maldonado sintió la necesidad de desahogarse sobre la vejez en Tal Cual. En conversación con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, la cantante y conductora de Las indomables, reveló que empezó a sufrir de sordera, lo que le ha causado pena. Además, la expanelista de Mucho Gusto, explicó que teme que el pasar de los años le impida a hacer sus cosas.

“Me afectó un poco el tener que ir al doctor, por ejemplo. Yo me siento regia, estupenda, maravillosa. Pero empecé tener problemas a los dos oídos. Entonces, yo tengo una alergia constante, que es crónica, que no me la he podido quitar nunca la vida. Yo fui paciente estable de una clínica que estaba ahí por Providencia, que era famosa”, contó Patricia Maldonado.

“Nunca he podido terminar con alergia. Y eso me provoca a mí, sordera (…) Y yo siempre dije, ‘esto es por alergia’. Pero ya empezó a hacerse demasiado problemático. Me empezaron a molestar los agudos. Cuando la gente habla arriba, siento un malestar enorme”, añadió después.

El diagnóstico del otorrino

Tras ello, Paty Maldonado relató lo que le dijo el médico cuando fue a revisarse sus oídos. “Así que fui a un gran otorrino y me hizo un examen completo, con la maquinaria, con todas las de la ley. Me revisó todo lo que tenía que revisarme. Y llegó a la conclusión que no hay nada que hacer. Que ya perdí una gran cantidad de registro en el oído“, afirmó.

Luego, la cantante agregó: “Lo primero que nos pasan a nosotros en la televisión, es el sono (el auricular). Tener el sono durante tantos años y que te golpee, te va dañando el tímpano. Claro, la edad también va cumpliendo un papel. Me dijo, ‘tengo más que usted y también tengo el mismo problema suyo’, no por el audífono, sino que por la edad“.

“Yo le digo, ‘¿qué solución hay?’. ‘No hay solución. La única solución para tener una calidad mejor es el audífono’. Entonces cuando te dicen el audífono, te da pena po hueón. A mí me dio pena, porque nunca pensé que iba a tener que usar un audífono“, complementó.

El desahogo de Paty Maldonado

Más adelante, empezó a descargarse, entre lágrimas, por el pasar de los años. “Estoy envejeciendo. Y entonces la vejez es una enfermedad de mierda. No es como el cáncer, el cáncer es repentino. La vejez es lenta, va de a poco minándote. O te minó una rodilla, o te minó la vista, o te mino u oído o te va comiendo la cadera, la clavícula, un brazo. O sea, tú vas sintiendo el paso del tiempo“, manifestó.

“Ahora, el que dice que no lo nota, es mentira, está mintiendo. Yo no miento, yo digo lo que siento: me duele envejecer, no quiero envejecer así. Quiero envejecer bien, como estoy. Yo estoy llena de energía, ustedes ven todo lo que yo hago, que canto, que actúo, que escribo, que viajo”, añadió.

Posteriormente, la conductora de Las indomables reflexionó sobre lo que es convertirse en una adulta mayor. “La vejez es una enfermedad, yo lo dije hace 50 años atrás y me dijeron que yo estaba loca. La vejez es una enfermedad que no se ha podido descubrir como eliminarla. Yo lo tengo claro, chiquillos. Yo lo único que le pido a la vida es seguir teniendo la misma energía que tengo hasta hoy día“, sostuvo.

“Por eso me acosté muy tarde y me desperté muy temprano, para hacer miles de cosas y prepararme para el programa en la noche. O sea, tengo 72 pepas… Me canso, yo ahora siento que me canso. No como antes (…) Yo siento que el paso de tiempo se empezó a notar. Yo soy de las personas que he estado frente a un espejo y digo, ‘cómo cambié físicamente’“, añadió.

Finalmente, Patricia Maldonado señaló que “tal vez lo que tengo hoy día es miedo, un poco. A deteriorarme y no tener la capacidad de trabajar como a mí me gusta. Yo sé que a mucha gente, a lo mejor, le está pasando esto. Yo sé que es normal que nos pase“.