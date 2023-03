Ingrid Cruz estuvo en el último episodio de De tú a tú. En conversación con Martín Cárcamo, la actriz habló de su laureada carrera en la actuación y también de su vida personal. Una ocasión, en la que intérprete que protagonizó Marparaíso, Brujas y Pituca sin lucas, también se refirió al abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su mamá cuando tenía entre 6 y 13 años.

“Es terrible vivir con algo así, fue por muchos años y todavía tengo heridas de guerra. Cuando tenís daño de niño, la cicatriz por mucho tiempo está abierta, después como que sutura y después la cicatriz cada cierto tiempo te la volvís a mirar. Todavía tengo crisis de pánico. Lamentablemente, vivo con miedo“, dijo Ingrid Cruz.

Tras ello, la actriz contó como esto la afectó en su adolescencia. “Mi cuerpo era un tema. Me sentía siempre muy desarrollada, me tapaba, me costó mucho querer mi cuerpo. Y, además, venir de sufrir abuso hace que uno no cuaje, que tu relajo y tu corporalidad no sea tan libre (…) Es fuerte que conozcas tu sexualidad de una manera errónea, manchada“, afirmó.

“Ni a la edad que corresponde ni con quién corresponde. Eso hace que te desarrolles con culpa“, añadió después.

“Más que el abuso, son terrores”

Más adelante, contó el miedo que tuvo durante mucho tiempo. “Mi pieza tenía una ventana, y por muchos años mi pesadilla era que yo miraba y él estaba parado en mi ventana. Porque él se paraba en esa ventana y para mí era terrible, ‘que iba a entrar a mi pieza’. Y te van quedando pequeñas cosas. Más que el abuso, son terrores“, expresó.

Posteriormente, explicó que con terapia empezó a superar este suceso. “Y después, empecé a sanar, empecé a soltar, que yo no tuve la culpa. Que yo fui víctima. Ahora yo ya no me veo como víctima. Sé que fui víctima, pero yo ya no soy víctima ahora. Yo ya no soy víctima, soy una guerrera, soy una guerrera, una luchadora, una ganadora. Yo salí de ahí“, sostuvo.

Minutos después, relató que pensó en denunciarlo, pero no se pudo porque había prescrito el delito. “Me acerqué a Carabineros de manera anónima y la PDI. Es muy loco, porque para atrás esas denuncias vencen, prescriben. Lo que hice fue acercarme y averiguar si tenía antecedentes. Si se lo había hecho a alguien más“, expuso.

“Cuando ya tuve el valor para hacerlo. Porque en algún minuto en la vida me lo topé frente a frente y fue terrible. Tendría yo 19 años, había salido de colegio. Yo hacía muchos eventos, era anfitriona de eventos muy grandes. Y él llegó a un evento. Y me acuerdo que me fui corriendo al baño a vomitar. Entonces, por mucho tenía terror de encontrármelo“, complementó enseguida.

“Que cargue con la culpa”

La actriz, con ayuda de un detective privado, averiguó dónde está el domicilio de su abusador, pero desistió tomar acciones, debido a la prescripción del delito. “Lo más probable es que él viva. Ya no se puede hacer nada. Que cargue con su culpa y le ruego a Dios que no le haya hecho daño a nadie más“, afirmó.

Finalmente, Ingrid Cruz reveló que a los 27 años tomó conciencia de todo lo que le había ocurrido, cuando se dio cuenta de que sufría crisis de pánico. “Era porque no tenía resueltas mil cosas (…) Tirito, baja de presión, sudor, palpitaciones, se me cierra la garganta y me cuesta respirar. Lo más violento son los tiritones“, concluyó.