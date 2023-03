“Me cuesta pensar en eso de reemplazar a la Sole”: Andrea Arístegui habla de su arribo a “Meganoticias Prime”

Fue hace tan solo unas semanas que se dio a conocer la salida y el nuevo destino de Soledad Onetto: la periodista dejó Meganoticias Prime para asumir un rol similar en Canal 13. Tras ello, Mega necesitaba una comunicadora que estuviera a la altura para reemplazar al excoanimadora del Festival de Viña del Mar 2023, y fue entonces que apareció con fuerza la opción de Andrea Arístegui.

La exconductora de Estado Nacional fue elegida como la encargada de tomar el lugar de Soledad Onetto en Meganoticias Prime y en el estelar político 100 indecisos. Y de hecho, este último programa, era el espacio que le faltaba a Andrea Arístegui para tener su debut, el cual lo tuvo en la noche del jueves 16 de marzo. Mientras que, en el noticiario, ya acumula varias jornadas en el cuerpo.

“Me sorprendió la oferta que me hizo el canal, pero me lo tomé con harta calma. Nunca tuve la ansiedad de llegar a un noticiario central, aunque entiendo que, por la masividad que tienen, son importantes para todos los canales“, comentó la periodista sobre su nuevo rol en Mega.

Tras ello, Andrea Arístegui habló de su desafíos en el noticiario del canal del Grupo Bethia. “El principal tiene que ver con la entrega de información, porque suelen ser noticias que se han ido desarrollando durante el día. Entonces, hay que hacer una buena selección de ellas y darles una vuelta y un contexto también“, afirmó.

“Trabajar con Juan Manuel ha sido siempre un agrado”

Más adelante, la periodista, con un destacado paso en TVN y en la radio, manifestó lo feliz que está con poder compartir la conducción con Juan Manuel Astorga, con quien asegura tener química. “Trabajar con Juan Manuel ha sido siempre un agrado. Nos llevamos súper bien. Nos sabemos leer y creo que eso la gente lo percibe“, dijo.

Posteriormente, sobre el hecho de que tomó los roles en el canal que previamente tenía Soledad Onetta, la comunicadora buscó bajarle el perfil a aquello. “Me cuesta pensar en eso de reemplazar a la Sole. Más bien lo veo desde el lado de cómo asumir este desafío de la mejor manera posible“, expresó.

Finalmente, Andrea Arístegui aseguró sobre su colega, que tiene “una gran impresión de la Sole como periodista y como persona. Ella tiene sus fortalezas y, seguramente, las va a lucir como lo ha hecho siempre y yo también espero hacer lo mismo“.