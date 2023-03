“¿Qué se cree?”: Mauricio Israel es interpelado por una televidente en “Sígueme y te sigo”

En el último episodio de Sígueme y te sigo hablaron de la última polémica en torno a Karol Lucero. Esto luego de que tanto una expareja como una panelista del mismo programa de TV+, aseguraran que el conductor de Mega les envía mensajes por Instagram en el que se les insinúa. Ante esto, Mauricio Israel defendió al ex Yingo y puso las manos al fuego por él.

El comentarista deportivo y panelista de Sígueme y te sigo, ante la funa de Yadranka Tomic y Andrea Zuckermann contra Karol Lucero, insistió en exigirles pruebas de lo que decían y que ante su ausencia, no acreditaba las acusaciones. Fue entonces, que Francisco Kaminski decidió que el público interactuara con el panel acerca de este asunto, instante en el que una mujer descargó su rabia contra Mauricio Israel.

“¿Qué le pasa a este hueón? ¿Qué se cree con las mujeres? (…) Mauricio te cagaste a medio mundo hueón“, alcanzó a decir una televidente llamada Carolina, de Antofagasta, quien tuvo que ser cortada por Israel y los demás panelista al darse cuenta de que se había puesto fea la situación. “¡No seas cara de raja!“, gritó la mujer antes de ser sacada del aire.

“No perjudiqué a nadie”

Tras ello, Mauricio Israel le respondió. “Personas como estas me voy a encontrar siempre en la vida y tengo que poder enfrentarlas… Yo lo único que he dicho es que aquí no se han presentado pruebas (…) Esta señora acaba de hacer exactamente lo mismo que yo estaba diciendo. Se ha hecho una historia, durante muchos años, que yo me cagué a medio mundo“, expuso.

“Señora ha quedado absolutamente demostrado que yo, salvo una persona que todavía está el tema pendiente y que se va a resolver dentro de poco, no perjudiqué a nadie“, añadió después, recordando la deuda que mantiene con el periodista Rodrigo Herrera.

Finalmente, Mauricio Israel aseguró que “yo tuve un problema económico, lo reconocí, lo asumí, lo enfrenté“.