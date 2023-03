“La suerte que tuvieron que los hayan exiliado”: Jordi Castell hizo desatinado comentario sobre Pedro Pascal y sus padres

En el último episodio de Tal cual, José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña y Jordi Castell se refirieron al éxito que ha tenido Pedro Pascal en su carrera en Hollywood. Ocasión, en la que el fotógrafo y panelista de TV+, reconoció lo mucho que le gusta el actor chileno. Sin embargo, durante el capítulo, también hizo un comentario desafortunado sobre el actor de The Last of Us.

En un principio, Castell confesó lo atraído que se siente por el actor chileno que brilla en Hollywood. “Estamos todos con los churrines en el suelo por Pedro Pascal, porque es un sex symbol. Yo muero por él (…) Yo dejaría todo por Pedro Pascal. Y me daría lo mismo que hasta me trate un poco mal. O sea, Pedro Pascal es lo más sexy“, afirmó.

“No puede haber un hombre más atractivo… No solo por su físico. A mí, y yo siempre se los he dicho, a mí cuando me gusta un hombre, lo que menos me importa es el físico. Me gusta la actitud y me gusta la impronta de, sorry, las mujeres va a entender… Pero a mí me gustan los hombres que huelen a macho“, añadió enseguida.

Su desatinado comentario sobre Pedro Pascal y el exilio

No obstante, poco después, al referirse a la nacional de Pedro Pascal, el fotógrafo lanzó un lamentable comentario. “Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que tuvieron que los hayan exiliado. Yo tuve un pololo que los papás fueron exiliados y creció en Roma, iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces”, dijo.

Finalmente, para empeorar aún más todo, Jordi Castell cerró su intervención con la siguiente declaración: “A mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera y no tener que bancarme…“.