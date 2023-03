¡La remodeló sola! La jugada transformación que hizo Carola de Moras de su casa

Carola de Moras tiene talento no solo para la conducción. La modelo también tiene gran habilidad con las manualidades, y así lo demostró en su cuenta de Instagram.

Es que la figura siempre está dejando claro que le gusta la decoración. Y si en otras oportunidades se ha mostrado arreglando su jardín o hermoseando su huerta, ahora decidió arreglar una parte de su vivienda.

El rostro de TV mostró así cómo transformó por completo un pasillo de su casa, martillando y cortando maderas sin ayuda de nadie.

De hecho, hace unos días, al ser invitada a Buenas Noches a Todos, donde contó por qué vive con un solo pulmón, también ahondó en esta llamativa faceta.

Carola de Moras y su extreme makeover

“A mí me encanta armar y desarmar la casa y hoy día quiero el muro más gris y mañana lo quiero más beige y voy y pinto. Y ahora es como ‘oye te molesta, te gustaría, te tinca que…’ Y me costó. Ahora hay que negociar, hay que ir viendo toda esa rutina y habitualidad de estar juntos, empezar a sortearlas”, contó en aquella oportunidad.

Es que su reciente matrimonio con Felipe Bulnes hizo que tuviera que contenerse en algunas cosas. Pero no con el pasillo que remodeló por completo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolina de Moras (@carolademoras)

Así, sus murallas pasaron de ser completamente lisas a tener molduras y divisiones. “Cuando conjuga todo, las ganas, el tiempo y la paciencia… después de darle muchas vueltas porque encontraba que ese pasillo estaba muy fome y se veía sin estilo, busqué a alguien que lo hiciera y no me fue bien, así que me aventuré sola y estuvo bastante fácil, pero trabajoso… (desde el viernes a lunes) pero me encanto el resultado”, comentó en un registro donde mostró cómo quedó.

De esta forma, Carola de Moras se llevó varios likes y comentarios del tipo “te pasaste” y “seca”, tras dejar completamente distinto este rincón de su hogar.