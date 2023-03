¿Por una uva? Carola de Moras contó la extraña razón por la que le sacaron un pulmón

Carola de Moras no tiene un pulmón. Y la razón de esto es tan llamativa como extraña, y la reveló en el programa Buenas Noches a Todos.

La animadora fue la última invitada del estelar de Eduardo Fuentes, donde incluso mostró por primera vez la gran cicatriz que tiene debido a esto.

Una marca que cruza toda su espalda y que es el recuerdo de una compleja intervención que le hicieron cuando apenas tenía ocho años.

Lo más sorprendente, eso sí, fue lo que confesó posteriormente: el motivo de por qué tuvieron que operarla de urgencia. Uno que describió como “uno en un millón”.

Carola de Moras y su complicada condición

La conductora señaló que “a los ocho años me lo sacaron, por cosas de la vida, la una en un millón (…) se me enterró un palito de uva en el pulmón cuando era muy chiquitita”.

La revelación impactó. “A los ocho años se dieron cuenta porque sufrí una crisis, de un pulmón totalmente colapsado, lleno de líquido, infección adentro, y me lo sacan”, dijo.

Y agregó que “después de estar mucho tiempo hospitalizada, bastante grave, ya perdida, sin ningún diagnóstico aparente para poder solucionarlo. Hasta que tuve la suerte, el milagro de las vidas, que llegó un doctor que venía de la especialización pulmonar”.

“Decidió abrirme y sacarme el pulmón. En ese entonces, era una operación que me iban a abrir, me iban a cortar las costillas y me iban a poner una placa metálica (…) yo iba a quedar tiesa para el resto de mi vida, iba a ser una persona sin movilidad”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ¡Buenas Noches a Todos! (@buenasnochestvn)

Ante la mirada atónita de Fuentes, prosiguió y decidió mostrarle su gran cicatriz. “No le tengas susto. Yo soy totalmente orgullosa de mi cicatriz… No te puedo seguir mostrando, porque llega mucho más acá. Tengo su buen tajo, no es menor”, dijo sobre la marca que daba toda la vuelta a su torso.

“Estuve mucho tiempo con un carrito que era como un coche con dos tarritos que era cuando inspiraba, entraba como un líquido para limpiarme el tórax y el otro pulmón que se había visto envuelto en esta infección, y me salía por el otro tarrito el líquido. Entonces, yo caminaba por la clínica con mi carrito y todo, y al tiempo me recuperé… La recuperación fue muy larga, dolorosa y difícil, aprender a respirar, a expandir (…) por muchos años y me metieron hacer deporte al tiro y eso me ayudó”, cerró Carola de Moras, conmoviendo con su historia.