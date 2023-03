“Bienvenido al club de Maroon 5”: dibujante recibe furia de chilenos tras criticar a Pedro Pascal

Los cibernautas chilenos tienen una nueva víctima. El dibujante de cómic Ethan Van Sciver —artista detrás de X-Men, Batman y The Flash— recibió una ola de comentarios furiosos luego de criticar al actor nacional Pedro Pascal durante su paso por los Oscar 2023.

El pasado domingo, el protagonista de The Mandalorian fue uno de los presentadores de la 95º edición Premios de la Academia, acaparando la atención internacional y nacional en redes sociales.

“Este imbécil…”

Si bien la primera vez del chileno en los Oscar estuvo marcada por sus divertidas interacciones, como al inicio de la ceremonia de los galardones, en donde interactuó con el host de la noche, Jimmy Kimmel, no faltaron las críticas al actor.

Uno de ellos fue Ethan Van Sciver, quien en su cuenta de Twitter expuso: “Oh, es este imbécil. Gracias por quedarte detrás de Gina, flácido cobarde”.

Esto, en referencia a la polémica salida de la actriz de The Mandalorian Gina Carano, quien afirmó que los Republicanos estadounidenses estaban igual de “dañados” que los judíos asesinados en Alemania.

Oh, it’s this asshole. Thanks for standing behind Gina, you flabby coward. pic.twitter.com/F3zujOJdmY — ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 13, 2023

Una ola de comentarios

Pronto se publicó este mensaje, el dibujante de cómic se llenó de comentarios de chilenos y chilenas quienes le dijeron de todo, incluso publicando un sinnúmero de recetas. “El nuevo enemigo público de Chile. Bienvenido al club de Maroon 5”, “Anda Laar” y “Calla gringo, don’t mess w/chileans, sino mira al Levine”, fueron algunos de los mensajes.

Al notar el ejército de chilenos comentando con enojo su tweet, Ethan Van Sciver expuso un día después (13 de marzo) en la misma red social: “Parece que enojé a Chile anoche. Mucha risa. Mi error”.

I seem to have pissed off Chile last night. Lmfao. My bad. — ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 13, 2023

Pero el dibujante no quedó ahí, ya que al no detenerse el tsunami de comentarios tras los dichos contra Pedro Pascal, el artista posteriormente publicó: “Esto es fascinante. Supongo que estas locas turbas chilenas de Twitter atacaron a Adam Levine de Maroon 5 por no hacer un buen show hace 3 años, y ahora me ‘atacan’ a mí por decir que Pedro Pascal es un gordo cobarde que debería haber sido lo suficientemente valiente para defender la libertad de expresión de a Gina Carano”.

“A los estadounidenses no les importan los sentimientos heridos de los fans chilenos de Pedro Pascal”, agregó Ethan Van Sciver.

America doesn't care about the hurt feelings of Chilean Pedro Pascal fans. — ETHAN VAN SCIVER (@EthanVanSciver) March 13, 2023