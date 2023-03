“Gracias a los que me patearon en el suelo”: Belén Mora arremete contra comediantes tras su paso por Viña 2023

El paso de Belén Mora, más conocida como Belenaza, por la edición del año 2023 del Festival del Viña del Mar, estuvo marcada por la polémica. Y es que la humorista se fue entre pifias, luego de 40 minutos en los que también recibió una Gaviota de Plata.

La comediante tuvo un paso complicado en la Quinta Vergara, a pesar de que al inicio de su rutina la reacción mayoritaria del público eran risas y a aplausos. Fue especialmente, en el último tramo de su show sobre el escenario, que se empezaron a sentir las pifias y abucheos en su contra.

Una situación de la que Belenaza habló en más de una ocasión, y a la que también se refirieron otros humoristas. De hecho, incluso uno de ellos la utilizó durante su propia rutina en Viña 2023, como fue el caso de Fabrizio Copano, quien se mofó de ella y de Gonzalo Valenzuela.

El descargo de Belén Mora

Precisamente, a raíz de casos como el del exintegrante de El club de la comedia, que Belenaza realizó un desahogo en Instagram. “Gracias a quienes me envían su amor y buena onda. Gracias también a los que a través de un mensaje, o mail, me mandaron odio“, escribió al principio, antes de referirse a sus colegas.

“Gracias a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí. A los que me utilizaron, gracias. Gracias a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show”, añadió después.

Finalmente, Belén Mora, manifestó que ya no estará disponible para ayudar a sus colegas, después de no haberse sentido apoyada por ellos en un difícil momento. “Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No. Ya no cuentan conmigo. Ahora mi prioridad soy yo. Deal with it“, cerró.