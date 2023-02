Belén “Belenaza” Mora reacciona a complicado show en Viña 2023: “Uno tiene que remarla siempre”

Este martes, la comediante nacional Belén “Belenaza” Mora fue la encargada del humor en la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2023.

Esta presentación en la Quinta Vergara marcó el debut de la humorista en el certamen internacional, y no fue del todo fácil para la chilena.

Esto, ya que la rutina de “Belenaza” no convenció a todo el “monstruo” presente en el tercer día de Viña 2023, quienes se manifestaron con pifias, las cuales incrementaron hacia el final del show de la comediante, manifestaciones que se enfrentaron a los aplausos de la otra parte del público.

Pifias más, pifias menos, Belén Mora fue premiada por el público con la Gaviota de Plata, lo que dio paso a una segunda parte de su rutina en el festival, en donde el disgusto de los presentes se hizo más fuerte.

Firme hasta el final, la comediante cerró su presentación, con pifias mucho más fuertes, pero con algunos aplausos.

“Lo pasé la raja”

Tras este complicado show, a solo minutos de bajar de la Quinta Vergara, ADN conversó con Belén “Belenaza” Mora, quien pese a todo, afirmó haberlo pasado “increíble”.

“Lo pasé la raja, lo pasé chancho, estoy afónica, fue precioso“, sostuvo la humorista, agregando que las manifestaciones del “monstruo” es lo “bacán del público”.

“Por eso me quedé parada, dejé que se expresaran no más, la idea no es callar a nadie ni nada, yo lo pasé chancho y ahora me voy a celebrar con mi equipo y familia. Lo di todo y mañana a darlo todo de nuevo”, complementó.

Finalmente, tras su complicado debut en Viña 2023, “Belenaza” comentó la lucha que dio en el escenario para hacer frente a las pifias e indicó que eso es lo que “se debe hacer en cada show”.

“Ya sea en un bar de 50 personas, uno tiene que remarla siempre y la voy a seguir remando”, soltó.