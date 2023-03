“Por el odio que le tiene al Presidente”: Jajá Calderón revela la razón tras golpiza de Claudio Reyes

Jajá Calderón decidió hablar. Y entregó su versión respecto a la golpiza que vivió por parte de Claudio Reyes, ocurrida la semana pasada.

Es que el actor le propinó duros combos a su colega, en medio de una actividad donde había más humoristas presentes, como Oscar Gangas.

De hecho, él fue el primero en dar cuenta del entuerto, que culminó con su amigo llorando y el intérprete de Charly Badulaque ganándose el odio de todos.

¿Y qué dijo Reyes? “Hay gente que cuando no entiende con buenas palabras, con una segunda vez con buenas palabras, ya con una tercera vez con malas palabras, ya con una cuarta vez con gritos de malas palabras, la única opción que queda son los golpes. Y eso es todo”, señaló.

Luego agregó que “le aforré un par de palmetazos. Me comía la mano haberle aforrado en el hocico, pero el labio se le habría partido y pa’ qué tanto”.

La verdad de Jajá Calderón

Respecto a todo esto, la víctima de los combos sacó la voz. Y lo hizo con el diario La Cuarta, donde anunció acciones legales contra su par.

“Cuando pasó (la agresión) se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la Justicia la que determine responsabilidades”, reveló.

Y señaló cómo ocurrió todo. “Yo estaba de cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU”, indicó.

“Fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener”, manifestó.

Finalmente, Jajá Calderón expresó que “terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente”.