“Destruiste todo sin pensar”: Gary Medel y Cristina Morales responden con todo a conflicto con ex del Pitbull

Gary Medel ha estado en el ojo del huracán por estos días, debido a una compleja acusación por parte de una de sus exparejas.

Resulta que la mamá de sus gemelos, de nombre Alejandra Henríquez, lanzó serios dardos sobre el futbolista, debido a que habría echado a estos de su hogar.

“Hicieron mierda a mis hijos. Su papá Gary Medel los echó de su propia casa, casa que una vez él les regaló para una navidad, ver a mis hijos sufrir de esta manera me parte el alma”, escribió en su Instagram.

Y agregó que “su propio padre que dice amarlos y darles todo el afecto, atención y dedicación, cosa que no fue así. Me callé por varios años, ahora ya no callaré porque se metieron con mis hijos”, filtrando incluso graves audios y develando cuánto le depositaba de pensión.

Gary Medel y su respuesta

Frente a esto, el jugador de La Roja decidió sacar la voz. Y lo hizo en un live de Instagram liderado por Daniela Aránguiz, donde le preguntaron al respecto.

“La verdad es que no me gusta nada hablar de temas familiares en público, ni muchos menos de la madre de mis hijos, porque yo cumplo con todos mis deberes (como padre)… independientemente que puedan surgir en una conversación privada”, dijo el Pitbull.

En tanto, Cristina Morales, la actual pareja del deportista, también decidió hacer sus descargos. Y lo hizo a través de sus historias en su cuenta oficial.

“Me hierve la sangre ver como mujeres que han tenido presente al padre de sus hijos tanto en lo económico como en lo emocional, tienen la cara dura de subirse al carro de todas esas mamás que realmente sí tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes y poder ponerles un plato de comida a sus hijos”, lanzó.

Y añadió que “basta ya de llevarte todo al otro extremo para incitar odio hacia el padre de tus hijos. Te recuerdo que hace muy poco hubo una videollamada donde Gary te puso como reina, pero esa no la grabaste, ¿verdad? (…) si esa conversación saliera a la luz se te caería todo el cuentito que estás montando”.

“Gary Medel puede tener muchos defectos (…) pero como padre, ambas podemos sentirnos orgullosas de él, independiente de los roces que puedan surgir (…) Porque eso éramos… una familia todos, un tanto peculiar, pero familia a fin de cuentas”, señaló.

Luego, expresó que “ahora, gracias a ti y a tu ida de olla, destruiste todo sin pensar en nadie más. Felicidades. Siéntete orgullosa. No me esperaba esto de ti, quién sabe qué situación personal estás pasando. Pero no debiste arrastrarnos a todos hacia tu oscuridad”.

De esta forma, Gary Medel y Cristina Morales trataron de darle punto final al entuerto con Alejandra y los gemelos, escándalo que se habría desatado debido a que esta última habría llevado a su actual suegra a vivir con ella, situación que no le habría parecido al futbolista.