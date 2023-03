Luis Gnecco analiza su tiempo de conductor de Uber después de la denuncia por violencia intrafamiliar: “Fue una gran terapia”

Luis Gnecco, habló sobre su vida tras la denuncia por violencia intrafamiliar que protagonizó, la cual afectó en todos los aspectos de su vida.

El actor contó a Las Últimas Noticias cómo fue su experiencia como conductor de la aplicación, y cómo ese tiempo lo ayudó a enfrentar lo que le estaba sucediendo.

“Lo que me ayudó mucho fue el tema del Uber. En un minuto no tenía plata, tenía que seguir cumpliendo con mis obligaciones y el tema del Uber fue fundamental porque fue dar la cara, conectarte con el trabajo y un trabajo con gente, volver a establecer vínculos. Ahí comencé a salir, con la terapia y conversando”, añadió Gnecco.

“Fue una gran terapia porque lo tuve que explicar (a las personas que lo reconocían) y al explicarlo lo tuve que revisar y dar la cara” indicó.

“He tenido que dar la cara mucho, hay muchas personas que me lo han enrostrado, me han enrostrado mi error y hay que ser valiente cuando uno comete un error”, sumó.

Una denuncia de violencia intrafamiliar

El actor fue denunciado en junio de 2021 por la madre de su hijo menor por violencia intrafamiliar, tras una discusión entre ambos.

“Yo entiendo todo lo que me pasó, pero vi las consecuencias y me fui para adentro y no quería hablar mucho con nadie. Fue un periodo muy introspectivo”, explicó.

El actor contó que el incidente se produjo más o menos dos años después de que se separó de su mujer. “Tuve una discusión, fue un error, de verdad fue una caga de principio a fin, es una especie de soberbia, cuando tú traspasas ciertas líneas en tus relaciones, ya sea que estén acabadas o no”.

“Pasó esto, fue una agresión, ella decidió denunciar. Primero que nada traicioné la confianza que tenía con mi exmujer que es la principal víctima, con mis hijos, con los tres; una persona muy cercana, que estuvo apoyándome, conteniéndome y protegiéndome en ese momento, que siento que con esto la traicioné”, recordará.

Gnecco considera que el suceso fue “una traición consigo mismo, pero además hay una traición con tu público, que es al que yo me debo. Me fui para abajo, abajo, abajo, me metí en unas profundidades que no les puedo contar, y entiendo que si alguien depende de tu figura pública no puede seguir avalándote como figura pública porque tú has pasado un límite”.