Flor de Rap preocupó a sus seguidores con potente mensaje dedicado a su esposo: “¿Por qué no le dices a la gente lo que me pasó?”

Durante las últimas horas, Flor de Rap encendió las alarmas tras preocupante publicación dirigida a su esposo, el productor Juan Pablo Ruiz, más conocido como Nyror Ruiz.

En concreto, la cantante urbana utilizó su cuenta de Instagram para comentar cómo se ha sentido estos días, instancia en la que también emplazó a su marido.

“Nyror Ruiz por qué no dices a la gente lo que me pasó y por qué he estado llorando todos estos días. La verdad sipo”, añadió la rapera.

Asimismo, en u video en el que se ve que se encuentra afectada, pues está llorando, la artista escribió: “No estás aquí. Cómo se te ocurrió ser feliz sin mí. Si algún día me concedieran un deseo, yo iría por ti. Porque solo tú me haces ver la luz. Daría lo que fuera por tenerte de frente y abrazarte de nuevo”.

Flor de Rap expresa su pena

Si bien no se sabe claramente el motivo de la tristeza de la cantante, ella explicó que hace un tiempo que no está pasando por un buen momento.

“Yo sé quien soy y a dónde voy, nunca les he pedido nada, pero ahora necesito de ustedes más que nunca, adiós”, escribió en sus historias hace unos días.

Asimismo, esta semana la cantante estrenaría su disco, lo que tuvo que aplazar debido al momento que se encuentra viviendo.

“Estoy pasando un momento muy triste que no se lo doy a nadie, que me tiene el corazón hecho mierd* (…) algún día se los contaré, no sé, es súper personal”, indicó Flor de Rap hace uno días.