Álvaro Ballero anuncia el décimo integrante de su familia: “Cómo si la vida no fuese cara ya”

Álvaro Ballero está convertido en todo un hombre de familia. Entre su esposa la patinadora rusa Ludmila Ksenofontova, sus cuatro hijos y su mascotas, a sus 40 años, el exparticipante de Protagonistas de la fama tiene a nueve integrantes en su hogar. Sin dudas, una cifra considerable que el actual trabajador de Canal 13 luce con orgullo.

Sin embargo, aunque ya eran muchos, la cantidad de miembros de su familia volvió a aumentar. Y es que sumaron a una nueva integrante. A través de una publicación en Instagram, el publicista que se desempeña como gerente y director creativo en el canl del Grupo Luksic, dio a conocer a Nébula, una perrita que recientemente adoptó.

“Les presentamos a la integrante número 10 de la Familia, Ballero Ksenofontova: Nébula… Ahora tenemos un Thanos muy ‘romántico’, una Gamora muy molesta, y una Nébula. La verdad es que no la quería… Mis hijas en la mañana empezaron a hablar de un perro que estaba en la calle“, contó el exchico reality.

Le bastó conocerla para que decidiera adoptarla

“No las tomé muy en cuenta hasta que la mayor, Milla le llevaba comida al famoso perro. Mi mujer me mira y me dice: ‘yo les dije que sí, ahora depende de ti’. Yo enojado, le boté los platos improvisados de comida, le dije que cómo se le ocurría… Me fui a entrenar, mientras bajaron todos mis hijos a jugar con el famoso quiltro”, agregó después.

Tras ello, reveló cuando conoció a la can. “Me fui a duchar y seguía escuchando a los niños afuera con el perro, me molesté, les dije que yo iba a decidir cuando baje a verla… Bajé a verla (puso dos corazones)“, comentó.

Finalmente, Álvaro Ballero manifestó que ya le tiene todo a la perrita. “Ahora ni pensar, los paseos dobles a las 6 AM, luego a las 22 horas. Ya le compré todo: la pipeta para las pulgas, le quemé las 5 garrapatas que tenía en el oído, los desparasite a ambos, compré su cama, plato, etcétera. Como si la vida no fuese cara ya con nueve”, concluyó.