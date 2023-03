Gary Medel en problemas: Ex de Javier Parraguez destapa supuesta infidelidad y amenazas del Pitbull

Es un escándalo de aquellos. Uno donde la ex de Javier Parraguez acusa a Gary Medel de amenazarla tras protagonizar un tórrido affaire.

Todo partió porque la joven posteó una fotografía en el mismo dormitorio donde Cristina Morales se saca instantáneas.

Una imagen a la que accedió el sitio Infama, donde luego Natalia Navarro, la fémina en cuestión, destapó no sólo que había mantenido una relación con el Pitbull, sino que además éste la estaba amenazando.

“A mí me mintió al igual que a su mujer, diciéndome que estaba separado. Me dejó durmiendo en su casa con él durante un mes. Si eso no es estar separado, no entiendo qué tipo de relación es”, partió diciendo en un texto de su Instagram.

Gary Medel en problemas

Natalia continuó. “Lo peor es que la mujer se quiera descargar conmigo uniéndose con sitios de farándula para dejarme de amante a mí y el mentiroso y culpable es él”, dijo.

Y agregó que “a mí me robaron mi celular en circunstancias muy extrañas y más extraño aún me desaparecieron toda la información de la nube de los meses que duró la relación. ¿Y me tengo que seguir quedando callada?” Ahora recibo amenazas que difundirán videos míos íntimos”.

Una denuncia que luego continuó destapando en un supuesto chateo con Infama, donde expresó que “ayer me amenazó a través de una amiga, diciendo que tenía videos sexuales míos y fotos que va a difundir”.

“Se pasa de cara raja, me mintió a mí, a su mujer y ahora la culpable soy yo. Hasta amenazas tipo: tengo amigos peligrosos”, añadió.

Finalmente, la joven manifestó que “si llegara a pasar cualquier cosa, que estén claras las amenazas. Ya no me voy a volver quedar callada, esperando que hablen mal de mí, me dejen mal, y menos seguir poniéndome en riesgo”.

De esta forma, Natalia Navarro denunció a Gary Medel, quien, hasta el momento, no se ha referido a ninguna de estas acusaciones.