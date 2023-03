“Nos engrupieron”: Carmen Gloria Arroyo revela que CHV le aseguró que su programa seguiría al aire

Carmen Gloria Arroyo fue la protagonista del último episodio de Socios de la parrilla. En el programa conducido por Jorge Zabaleta, Pedro Ruminot y Pancho Saavedra, la abogada y presentadora televisiva de TVN habló de sus inicios en la pantalla chica y de lo que ha vivido en la televisión.

Y en un momento de la conversación, Zabaleta le preguntó a Carmen Gloria sobre sus inicios en la tele, y le consultó si cree que ha cambiado desde entonces. “Un montón. Cuando partí yo no tenía nada y lo estaba pasando muy mal. Estaba recién separada y tratando de sobrevivir, desconfiaba de todo el mundo“, respondió la abogada.

“Era una época en que no tenía nada que ver con la mujer que soy hoy en día. Yo era muy miedosa y no sabía cómo iba a ir mi vida por delante“, añadió después.

Luego, agregó: “Hoy día ya sé que pude, piso fuerte y tengo las cosas más claras en mi cabeza. Hoy miro para atrás y me siento orgullosa de todo lo que he avanzado. Miro a mis hijos y me siento honrada de ver a los hijos que tengo. Cuando me miro al espejo, me digo: ‘Lo hice’“.

Su salida de Chilevisión

Mientras que, en otro momento del programa, Carmen Gloria Arroyo habló de su salida de Chilevisión. “En general los argumentos eran un poco difusos… Y finalmente no les quedó otra que decir que no pertenecíamos a la línea editorial que el canal quería tener para el futuro“, afirmó.

“Ellos tenían la prerrogativa de querer o no querer hacer mi programa, eso se los respeto. Pero lo que me molestó fue lo de mi equipo, porque es un equipo de excelencia. Era gente que se podía reubicar en otros programas“, complementó enseguida.

Más adelante, se refirió a su equipo, donde muchos la han acompañado en CHV y TVN, “La gente que ha pasado por el programa, me siento con una unión especial con ellos. El último capítulo que hicimos en Chilevisión llegaron casi todos los que habían pasado por ese programa en los diez años que estuvo“, aseguró.

Posteriormente, después de ser consultada al respecto, la abogada y conductora de TVN contó como fue el último episodio de La jueza. “Fue heavy, porque además nos engrupieron. Nos habían dicho que el programa no se acababa. Que el programa cambiaba, que iba a ir en un formato distinto, pero el programa seguía”, sostuvo.

“Entonces cuando grabamos el último capítulo, lo hicimos bajo el supuesto y bajo la certeza que el programa seguía. Pero como que todos sentíamos en la guata que no era verdad. Y actuamos como si fuera el último capítulo, pensando que era el último capítulo“, adicionó finalmente.