Cambia de día: ¿Cuándo y a qué hora se estrena el quinto capítulo de The Last of Us?

Con dos días de anticipación se estrenará el quinto episodio de la serie The Last of Us, la que tradicionalmente llega a la televisión los días domingos.

El anuncio del cambio de jornada en la emisión del capítulo se argumentó ya que el mismo domingo 12 de febrero se realizará en Estados Unidos la edición 57 del Super Bowl.

Varios coinciden en que el cuarto capítulo ha sido el más flojito de lo que va de serie, sin embargo, se espera una de las tramas más emotivas de la historia.

En los adelantos se ve la introducción de dos nuevos personajes, Henry y Sam, quienes se involucrarán con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), y que, sin duda, volverán a dejar la vara alta.

It’s coming. Stream episode 5 of #TheLastOfUs early, this Friday at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/JpuRUST8O5 — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

¿Cuándo y a qué hora ver el quinto episodio?

La serie estrenará el quinto episodio este viernes 10 de febrero a las 23:00 horas.

¿Dónde ver la serie?

La historia, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se podrá ver mediante el canal de HBO, y también por su plataforma de streaming, HBO Max.

Tráiler