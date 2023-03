¡Hasta con amenazas! Famoso imitador de Yo Soy enfrenta fuertes acusaciones de su esposa

Está en el ojo del huracán. Ricky Santos, el conocido imitador de Yo Soy, no vive su mejor momento debido a serias acusaciones.

Una denuncia de su esposa al programa Magaly TV: La Firme complica al doble de cantantes como Luis Miguel y Ricky Martin.

Todo partió porque Lissette Martell, bailarina peruana que se casó con el artista, habló con el espacio para señalar que le había sido infiel.

Junto a esto, manifestó que además estaba recibiendo amenazas de parte de la figura, que habría indicado hasta que le quitaría a su hija.

Imitador de Yo Soy en la polémica

Así, la joven relató que el pasado 5 de febrero Ricky llegó tarde a su casa, lo que desató una discusión. “Me dijo que se había aburrido de la relación. En ese momento, lo que quería hacer era salvar a la familia y lo que estaba pasando lo podíamos enfrentar juntos. Le pregunté si había alguien más y él me dijo que no”, contó.

Sin embargo, con el correr de los días, se dio cuenta de que sí había otra mujer. “Fue alguien que en una cena nos la cruzamos”, recordó sobre la fémina con la que se habría ido su marido.

Una compleja situación en que Lissette también denunció que recibió amenazas de parte de la familia del doble. “El papá empezó a gritarme, fue mucho, de una forma muy violenta”, expresó.

En tanto, en Instagram, Santos negó los hechos. “Lamentablemente la historia cuando la cuenta solo una persona queda en evidencia sólo una versión. No me preocupa como falsamente quede mi imagen, más bien quiero solo ver a mi hermosa y me la quitaron por 25 días, ni siquiera de forma legal. Ojalá las cosas fueran iguales para todos”, lanzó.

Y agregó que “la gente cercana sabe que jamás abandonaría a mi hija, mucho menos dejarla viviendo de manera precaria como la madre dice y dejarla sin salud como ella denunció a la OPD, diciendo que dinero no tiene, sabiendo que recibe un porcentaje no menor por cada show que hago, ya que trabaja conmigo. Mis padres viven en Osorno igual que ellas ¿Y dice que no tiene redes de apoyo? No ocupo imágenes ni mucho menos nombres por respeto y la vulnerabilidad de mi hija, cosas que ella no está haciendo”.

Finalmente, el imitador de Yo Soy reveló que “dejamos de ser pareja hace más de un año, donde lo intenté bastante, lamentablemente no se dio, lamentablemente no funcionó, excelente madre, pero no esposa ni compañera, eso ella lo tiene claro. Siendo claro y sincero le deseo lo mejor y ojalá consiga éxito, ya que bastante hice para poder ayudarla en lo emocional, lo profesional y lo económico. Tenemos mala memoria, pero el exito que vaya para todos, yo solo quiero ver a mi bebé, nada más. Y ahora ella se está tomando las cosas a su manera y tratando de evitar que la vea por sus manos y no por la justicia”.