¡En vivo! María Luisa Godoy sufrió vergonzoso fail con el primer día de clases de sus hijas

María Luisa Godoy estaba de lo más entusiasmada con el primer día de clases de sus pequeñas hijas. Un hecho que quisieron documentar en el matinal de TVN.

La animadora protagonizó un móvil con el Buenos Días a Todos, donde la fueron a buscar a su casa y esperaban irse rumbo al colegio con sus retoñas.

Sin embargo, antes de que esto pasara, la figura sufrió un inesperado fail. Uno que fue transmitido en vivo por la señal.

“No saben lo que me pasó”, partió diciendo la comunicadora, quien solicitó de entrada que “no me hagan sentir mal, díganme… ¿a quién no le ha pasado?”.

María Luisa Godoy y su hilarante error

Así, el notero Simón Oliveros no entendió nada cuando arribó al hogar de Mary y ésta le dijo eso de una frente a las cámaras.

Un hecho que luego explicó, sacando carcajadas en el programa. “Me confundí de día y entran mañana (jueves) a clases. Me confundí, es parte de lo que tú todavía no conoces, pero yo soy un poco volada”, dijo.

Y agregó que “cuando tenía todo listo para llevármelas al colegio, llamo a una apoderada, porque no sé si les tengo que llevar al almuerzo o no. Y me dijo ‘Mari, entran mañana'”.

Tras esta vergüenza, las hijas de la animadora no se enojaron, de hecho se mostraron de lo más felices pese a la levantada temprano. Y María Luisa Godoy reveló que no es la primera vez que vive algo así. “Una vez las levanté, les puse uniforme y me acordé que era feriado”, comentó.