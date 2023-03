Cuando terminó Me Late, todos pensaron que los miembros de ese equipo estaban muy unidos y seguirían adelante con el proyecto, que salió de la peor forma de TV+.

Sin embargo, entre los liderados por Daniel Fuenzalida, hubo algunos que empezaron a mostrar diferencias, e incluso a ser marginados de participaciones del elenco.

Uno de ellos fue Francisco Halzinki, quien si bien al inicio se vio como parte de esta “familia” televisiva, muy pronto empezó a notar que no era un verdadero miembro.

Así al menos lo reveló en un live con Publimetro, donde contó varios hechos que lo hicieron darse cuenta que, pese a la buena onda inicial, el distanciamiento era evidente.

Me Late y los conflictos

“Daniel dijo que iba a hacer todo lo humanamente posible para que el programa volviera y que todos estábamos considerados”, partió comentando el comunicador.

El llamado “sapo de los realities” comentó que empezó a sentir que lo dejaban de lado cuando los miembros del extinto espacio fueron invitados a programas como Podemos Hablar y Mucho Gusto, y a él ni lo llamaron.

“Supuestamente, el Me Late era una familia, pero, al parecer, no todos éramos tan parte de esa familia… no se la jugaron por mí”, expresó.

Incluso, peló a Sergio Rojas. “Yo no puedo ser amigo de alguien que habla constantemente de mí”, indicó, además de desmentir lo que el periodista había dicho sobre él, que había llegado por “error” al Me Late.

Los misiles de Rojas

Frente a esto, Rojas no se quedó callado. Y respondió en una transmisión. “El sapo de los reality, es decir Francisco, dice que se sintió ofendido porque yo dije que fue un error su contratación, me meto en las patas de los caballos, que Daniel me va a decir que me pongo a huevear (…) a Daniel de repente le llamó la atención Bastian, que es el dueño de la marca @realityculiao, y Daniel estaba buscando a una persona de las redes, y vamos al evento de los perfumes de Pamela Díaz, y estaba Bastian, un flaquito, súper bonito, como que conversamos en el evento los tres y Daniel dice ‘a este cabro quiero probar’, el que hace el @realityculiao y le encomienda la tarea al productor, y en vez de llamar al @realityculiao llama al @expertoenreality”, manifestó.

De esta forma, Sergio Rojas respaldó su verdad y dejó claro que, evidentemente, con algunos miembros de Me Late ya no existe buena onda ni ganas de trabajar nuevamente. Tal como pasó con Andrés Caniulef, otro de los que se marginó de una posible vuelta del proyecto.